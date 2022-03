Volodimir Zelenski va vorbi în Parlamentul României, anunță Florin Cîțu

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va vorbi în Parlamentul României. Anunțul a fost făcut de către Florin Cîțu. Liderul ucrainean se va adresa parlamentarilor români cu privire la situația din țara sa. Discursul lui Volodimir Zelenski se va realiza prin intermediul unui videocall sau chiar printr-un clip video înregistrat.

Florin Cîţu a declarat că a avut o convorbire importantă cu prim-ministrul Ucrainei, Denys Shmyhal, stabilindu-se astfel ca preşedintele Volodimir Zelenski să ţină un discurs în Parlamentul României.

Important talk w/ the Prime minister of 🇺🇦, @Denys_Shmyhal: President @ZelenskyyUa will give a speech to the 🇷🇴 Parliament.

As President of the 🇷🇴 Senate, I will arrange for this to happen next week.

🇺🇦 has my full support.

Thank you, Denys! 🙌🏻#StandwithUkraine

— florin citu (@florincitu) March 30, 2022