Florin Cîțu și-a anunțat demisia din PNL. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al Senatului

Președintele Partidului Național Liberal, Florin Cîțu, și-a anunțat sâmbătă demisia din fruntea liberalilor, după ce în ultimele zile au apărut tot mai multe tensiuni în rândul formațiunii politice. Liderul PNL se arătase dezamăgit de solicitarea reprezentanților liberali din țară de a schimba conducerea partidului.

Cel care în urmă cu un an de zile era instituit în funcția de președinte al PNL în cadrul unui congres care a strâns membrii partidului la Romexpo, pare astăzi abandonat de susținătorii săi. Pentru că liderii liberali din țară au solicitat convocarea unei ședințe a Consiliului Național pentru schimbarea conducerii partidului, Florin Cîțu a convocat o ședință a Biroului Executiv sâmbătă, în cadrul căreia și-a anunțat demisia din PNL.

„Rolul acestei ședințe avea rolul de a discuta cu colegii cu care am pornit la drum în urmă cu un an de zile. Era o ședință pentru a le mulțumi pentru momentele bune și rele pe care le-am trăit împreună. Da, este adevărat, nu am fost niciodată confortabil cu acest compromis pe care l-am făcut cu PSD. Întotdeauna am crezut că măsurile propuse și care au fost și aprobate vor avea un efect de bumerang. Din păcate, am avut dreptate, inflația crește, dobânzile cresc. Despre toate acestea aș fi vrut să am o discuție,”, a susținut Florin Cîțu la finalul ședinței, în cadrul declarației de presă.