Deși sună incredibil, există anumiți scriitori de science-fiction a căror imaginație a întrecut limita normalului și pare să fi străpuns alte dimensiuni. Timpul a ajuns să fie o noțiune abstractă pentru ei, care parcă știau de acum sute de ani anumite evenimente sau invenții din viitor. Vom face și noi o trecere în revistă a câtorva genii neînțelese la vremea lor, care au prezis sub o formă sau alta viitorul.

Lista geniilor care au avut revelații cu privire la evoluția tehnologiei sau a lumii, în general, nu poate să înceapă cu altcineva, decât Jules Verne.

Descris adesea drept „părintele science-fiction”, Verne a prezis cu exactitate invenția (și multe detalii despre) submarinului în 20.000 de leghe sub mări. Povestea lui „În Anul 2889” a prevestit știrile de televiziune, imaginându-și că în loc să fie tipărită, Cronica Pământului este vorbită în fiecare dimineață abonaților, care, din conversații interesante cu reporteri, oameni de stat și oameni de știință, află știrile zilei.

Dar poate că nici una dintre lucrările lui Verne nu a avut o asemenea densitate de predicții precise despre viitor precum cartea sa Paris in the Twentieth Century, un roman despre un student de literatură prost obișnuit cu Franța „modernă” care încearcă să-și găsească locul în lume. Portretul lui Verne despre Parisul anilor 1960 prezintă, printre altele: mașini pe benzină care se înghesuie pe străzi; faxuri și un sistem de comunicații prin Internet; arme de distrugere în masă; muzică electronică și industria de înregistrări aferentă acesteia; un accent educațional pe tehnologie în loc de științe umaniste (când protagonistul își primește diploma de literatură, toți cei din public țipă și râd de el), etc.

De reținut că Verne a scris „Parisul în secolul al XX-lea„ în 1863.

Nu în ultimul rând, prin intermediul nuvelei sale, „De la Pământ la Lună„, genialul scriitor a prezis faptul că omul va reuși să pășească pe suprafața Lunii.

Philip K. Dick și-a imaginat o lume plină de realitate virtuală și holograme

Câteva dintre cele mai faimoase lucrări ale lui Phillip K. Dick, inclusiv Minority Report, erau pline de realitate virtuală și augmentată . Autorul și-a imaginat lumi în care totul în jurul tău ar putea fi altceva, datorită electronicii care a alterat percepția realității.

Vedem, de la un an la altul, cum se inaugurează tot mai multe jocuri bazate pe realitate augmentată, dar și din ce în ce mai multe dispozitive menite să te transpună într-o realitate paralelă de acest tip.

Robert Heinlein a prezis Războiul Rece

Cu cinci ani înainte ca Statele Unite să-și arunce bombele nucleare, Heinlein a prezis existența lor și cum vor duce ele la Războiul Rece. El și-a imaginat că Statele Unite vor fi prima țară care va dezvolta arme nucleare și că va urma o bătălie aprinsă și periculoasă. Ce mai putem spune? Restul e istorie!

Edward Bellamy și cardurile de credit

În romanul său din 1887 „Looking Backward” , Bellamy descrie un concept relativ apropiat de cel al cardului de credit modern. În viitoarea sa societate utopică, stabilită în anul 2000, cetățenii folosesc un soi de carduri de credit, în locul banilor fizici, pentru a face cumpărături.

În aceeași carte, Bellamy descrie și ceea ce sunt în esență magazine universale moderne.

Aldous Huxley a prezis ingineria genetică

Ingineria genetică este, fără îndoială, cel mai fascinant nivel al cercetării pentru oamenii de știință, dar și un subiect foarte controversat astăzi în rândul societății civile. Deși avem impresia că este o temă de actualitate, recent apărută, ei bine Aldous Huxley se gândea la ea cu mult timp în urmă.

Mai exact, în cartea sa „Brave New World”, scrisă în 1931 și publicată un an mai târziu, Huxley își imaginează un viitor care este dominat de inginerie genetică . În viitorul său, oamenii sunt modificați genetic pentru a se potrivi perfect în diferite clase și structuri societale.

Hugo Gernsback a prezis FaceTime

În Ralph 124C 41+ al lui Hugo Gernsback , autorul a prezis apeluri video cu ceea ce el a numit Telephoto. Era un ecran video mare care permitea oamenilor să vorbească între ei, așa cum se întâmplă astăzi în apelurile video de pe marile platforme și aplicații de socializare. Cartea lui Gernsback a fost publicată în 1911, cu mult înainte să avem Skype sau Facebook sau orice alt tip de aplicație.

Arthur C. Clarke a prezis ceasurile inteligente și sateliții

Arthur C. Clarke a prezis pentru prima dată releele de comunicații prin satelit într-un manuscris din 1945. Ani mai târziu, după ce sateliții au devenit un lucru real, el a prezis ceasuri inteligente, sau „ telefoane cu ceas de mână ”, așa cum le-a numit el.

Scriitorul și-a imaginat și internetul, prin care credea că oamenii vor putea face lucruri precum rezervarea biletelor de avion și cumpărarea de alimente.

Imaginația sa a fost una conformă cu realitatea, nu? De fapt, în ultima vreme, internetul deservește foarte mult cumpărăturilor online, mai ales de mâncare …

Ray Bradbury a prezis mașinile autonome

Credeai că mașinile autonome sunt o idee apărută peste noapte, în ultimul deceniu? Nici gând! Ray Bradbury se gândea la acest lucru încă din 1951.

El credea atunci că e o chestiune de timp până când vor apărea mașinile care se conduc singure. Iată-ne în anul 2022 cu numeroase proiecte dezvoltate la nivel global pentru autonomia mașinilor, mai ales de miliardarul Elon Musk, la Tesla.

HG Wells a prezis telefoanele mobile și mesageria vocală

Deși astăzi mesageria vocală este un concept depășit, ani la rând ea a servit drept un serviciu de comunicare vital pentru milioane de oameni și a fost prezisă de scriitorul Wells cu foarte mult timp înainte să apară.

În „Men Like Gods” (1923), Wells invită cititorii la o utopie futuristă care este în esență Pământul după mii de ani de progres. În această realitate alternativă, oamenii comunică exclusiv cu sisteme wireless care folosesc un fel de amestecare a proprietăților de mesagerie vocală și e-mail.

Mai mult decât atât, Wells și-a imaginat și forme de divertisment în viitor. În „When the Sleeper Wakes” (1899), protagonistul se trezește după două secole de somn într-o Londră distopică în care cetățenii folosesc forme minunate de tehnologie, cum ar fi cărțile audio, avionul și televizorul.

Să fi fost doar pură imaginație?