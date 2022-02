VIDEO Volodimir Zelensky, așa cum nu l-ai mai văzut. Ce făcea președintele Ucrainei înainte să lupte cot la cot cu poporul său: dezvăluirea făcută de un actor

În prezent, Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei, se află în mijlocul bombardamentelor din Kiev, luptând cot la cot cu poporul său, împotriva Rusiei invadatoare.

Desigur, nu mai este un secret pentru nimeni că, înainte să devină președinte, Zelensky era un comediant de succes care adesea făcea glume (mai mult sau mai puțin acide) la adresa ideii de rusificare a Ucrainei – ceea ce, în mod evident, l-a ajutat pe acesta să capete încrederea și simpatia ucrainienilor, cei sătui să se afle (neoficial) sub imperiul „baghetei” rusești a lui Vladimir Putin.

Cu toate astea, puțini sunt cei care știu că actualul președinte este vocea ucraineană a Ursulețului Paddington.

După cum am menționat anterior, Zelensky a fost comediant și actor, înainte de a trece în politică și, deși cei mai mulți fani ai filmului de animație știau deja acest lucru, informația a fost făcută oficial publică, în toată lumea, de actorul Hugh Bonneville, care a jucat în acest film. El a publicat un mesaj pe Twitter.

În acest mesaj, actorul a scris: „Până astăzi nu aveam idee cine a oferit vocea Ursului Paddington, în Ucraina. Vorbind strict în numele meu: vă mulțumesc, domnule președinte Zelensky”.

Until today I had no idea who provided the voice of @paddingtonbear in Ukraine. Speaking for myself, thank you, President Zelenskiy. #PaddingtonBear https://t.co/5VaMi201Fs

— Hugh Bonneville 🇺🇦 (@hughbon) February 27, 2022