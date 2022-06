VIDEO Tot ce trebuie să știi despre Overwatch 2, începând cu faptul că va fi gratuit: când se lansează

În urmă cu câteva zile, a fost confirmat Overwatch 2. Cu această ocazie, cei de la Blizzard au atras atenția asupra mai multor aspecte care îl vor face diferit de primul joc din serie, începând cu faptul că va îmbrățișa un model free-to-play, similar cu Call of Duty Warzone, Fortnite și nu numai.

Amatorii de Overwatch vor putea experimenta al doilea titlu al francizei începând cu data de 4 octombrie, indiferent dacă vrei să-l joci pe PC, PlayStation sau Xbox. Nu este clar dacă la acea dată vei avea acces la varianta finală a titlului sau un beta, dar important este că-l vei putea juca. Cel mai probabil, până atunci, va mai exista totuși o sesiune beta pentru un public restrâns.

Primul trailer al jocului insistă destul de mult pe Junker Queen, un erou destul de relevant din universul Overwatch pentru fani. Acesta se pare că va fi inclus în următorul beta și este dotat atât cu un fel de topor, cât și cu o pușcă. Printre abilitățile sale, se numără un mecanism la care poate apela pentru a accelera rapid în față. Un personaj complet nou introdus în al doilea Overwatch este Sojourn.

Odată cu lansarea Overwatch 2, toți jucătorii din originalul Overwatch vor fi transpuși în noul titlu. Nu este foarte clar dacă primul joc va dispărea sau doar va deveni complet gratuit, dar a doua variantă este mai probabilă, mai ales că au fost anunțate și bonusurile pentru cei care cu cumpărat titlul original. Cei care dețin jocul înainte de 23 iunie, se vor bucura de un ”Founder`s Pack”, cu o icoană specială, două skin-uri noi, General Doomfist și Jester Sombra, plus alte câteva beneficii. Pentru a te bucura de aceste particularități, va trebui să intri în joc înainte de 5 decembrie 2022.

Ca un detaliu de fond, Overwatch 2 va fi format atât din misiuni cooperative, cât și tradiționalele lupte, 5 vs 5 în loc 6 vs 6. Din păcate, doar partea de luptă va fi disponibilă la lansare, misiunile fiind disponibile ulterior.

I am your queen. 👑

Introducing Junker Queen.

An all-new hero coming to #Overwatch2 on October 4. pic.twitter.com/dsMw3LucUW

— Overwatch (@PlayOverwatch) June 12, 2022