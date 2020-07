Coloana sonoră a verii vine din Overwatch: de ce a lansat Blizzard un album audio

În cazul în care vrei să-ți extinzi experiența din Overwatch dincolo de momentele de gaming, Blizzard a lansat coloana sonoră a jocului formată din melodii cât se poate de diverse.

Overwatch este primul shooter al celor de la Blizzard și unul dintre cele mai populare jocuri ale companiei. Din păcate, odată cu explozia fenomenului battle royale, o parte dintre jucătorii de Overwatch au migrat către Call of Duty Warzone, Fortnite sau PUBG.

Chiar și așa, proiectul cu pricina pare să fie suficient de profitabil pentru Blizzard, încât compania să investească în dezvoltarea unui album audio. Nu este exclus ca acesta să fie doar un truc de marketing, dar acest detaliu contează mai puțin, mai ales dacă erai în pană de inspirație vizavi de ce muzică să asculți în perioada asta.

Dacă te-ai jucat măcar 10 minute de Overwatch, coloana sonoră s-ar putea să-ți fi rămas în minte datorită complexității orchestrale. Este evident că sountrack-ul jocului nu a fost un detaliu lăsat la nevoia întâmplării de către dezvoltatori.

Pornind de la acest set de circumstanțe, Blizzard a publicat un nou album intitulat Overwatch Cities & Countries. Îl poți asculta pe platforma ta de streaming preferată, Apple Music, iTunes, Deezer, Spotify, dar îl găsești integral și pe YouTube, dacă nu te-ai abonat încă la unul din serviciile de mai sus.

Este important de reținut că Cities & Countries este al doilea album lansat de Blizzard pentru Overwatch. Încă din 2016, pe serviciile de streaming a existat coloana sonoră oficială a jocului. Pe Spotify găsești chiar un al treilea album al DJ-ului rezident din Overwatch, Dj Lucio.

Noul album, în schimb, pleacă de la acele câteva secunde pe care le auzi de fiecare dată când se încarcă o nouă hartă în joc, iar varietatea genurilor este surprinzătoare, la fel ca decorurile în care se desfășoară acțiunea titlului.

What is that melody? A new collection of Overwatch music!

? Listen to Overwatch: Cities & Countries today.

? Play Sigma’s Maestro Challenge on July 14.

? https://t.co/zm0AhjxA3T pic.twitter.com/sKP9qvOEvL

— Overwatch (@PlayOverwatch) July 12, 2020