VIDEO The Umbrella Academy, sezonul 3: când îl vei putea vedea, ce surprize ți se pregătesc

Trailerul oficial al sezonului 3 din The Umbrella Academy a fost lansat online, cu această ocazie dându-le fanilor și mai multe motive să aștepte cu sufletul la gură lansarea continuării firești a poveștii.

Trailerul dezvăluie revenirea surpriză a lui Pogo, în cronologia alternativă, dar și o nouă a amenințare. Noul sezon, bazat pe romanele grafice ale lui Gerard Way și ale lui Gabriel Bá, va pune accent pe revenirea personajelor în prezent, doar pentru a afla că au înfăptuit un paradox al timpului, creând, astfel, Academia Sparrow, condusă de Ben.

Elliot Page face parte, în continuare, din distribuția The Umbrella Academy, alături de Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Adam Godley, Colm Feore, Justin H. Min și Ritu Arya.

Scenariul aparține lui Jeremy Slater, cel care s-a ocupat, în prealabil, și de Moon Knight, serialul fiind creat de Steve Blackman. Seria a primit recenzii, în mare parte, pozitive din partea criticilor și a publicului deopotrivă pentru tonul său unic, povestirea călătoriei în timp și dezvoltarea personajelor.

Trailerul oficial pentru The Umbrella Academy dă din casă câteva amănunte despre noul sezon

Pe măsură ce serialul se pregătește să revină pe micile ecrane, Netflix a lansat trailerul oficial al sezonului 3 pentru The Umbrella Academy, care se axează pe lupta membrilor Sparrows împotriva Hargreeves.

Introdus în sezonul 1 al seriei, Pogo a fost văzut ca fiind o figură paternă pentru mulți dintre membrii The Umbrella Academy. În ciuda dragostei lor pentru Pogo, relația sa strânsă cu patriarhul Umbrella l-a determinat, de asemenea, să păstreze o serie de secrete față de grup, inclusiv faptul că Viktor, fostă Vanya, avea puteri – după ce i se spusese anterior că nu are. Pogo avea să aibă parte de o scurtă apariție în sezonul 2, când Diego și Five se strecoară în birourile companiei lui Reginald, în 1963, și găsesc acolo o versiune mai tânără a cimpanzeului vorbitor.

Sezonul 3 va putea fi văzut pe Netflix începând cu data de 22 iunie 2022.