Top 10 Netflix – cele mai urmărite filme și seriale din această săptămână: ce producții conduc clasamentul

În ciuda perioadei grele prin care trece, Netflix reușește să se mențină încă în top, iar producțiile sale să fie unele dintre cele mai urmărite din lume.

Acestea fiind spuse, haideți să vedem ce filme de lungmetraj au stârnit interesul abonaților Netflix, în ultimele șapte zile. Din start, se poate observa că două dintre ele, mai exact Our Father și Senior Year (primele două clasate) sunt nou intrate în grila de programe a Netflix, însă au reușit din prima lovitură să se cațăre pe poziții fruntașe.

10. Men In Black: International (4,650,000 ore de vizionare), a fost văzut de 2,434,554 de ori;

9. Den of Thieves (5,420,000 ore de vizionare), a fost văzut de 2,326,180 de ori;

8. U.S. Marshals (5,520,000 ore de vizionare), a fost văzut de 2,532,110 de ori;

7. 365 Days: This Day (7,590,000 ore de vizionare), a fost văzut de 5,845,303 de ori;

6. Sonic the Hedgehog (12,290,000 ore de vizionare), a fost văzut de 7,448,484 de ori;

5. Operation Mincemeat (12,620,000 ore de vizionare), a fost văzut de 5,924,882 de ori;

4. Along for the Ride (13,310,000 ore de vizionare), a fost văzut de 7,562,500 de ori;

3. Marmaduke (15,030,000 ore de vizionare), a fost văzut de 10,365,517 de ori;

2. Our Father (23,870,000 ore de vizionare), a fost văzut de 14,826,086 de ori;

1. Senior Year (55,940,000 ore de vizionare), a fost văzut de 30,237,837 de ori.

Top 10 cele mai urmărite seriale Netflix, la nivel global

Așa cum era de așteptat, Ozark continuă să domine topul Netflix și în această săptămână și, în mod evident, va mai rămâne cel puțin o perioadă pe poziție.