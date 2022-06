VIDEO The School For Good & Evil a primit trailer: ce știm, până acum, despre noua peliculă Netflix care aduce cu Harry Potter

Primul trailer teaser pentru adaptarea Netflix a filmului The School For Good And Evil a fost publicat online. Pelicula este bazată pe seria de romane-basm, scrisă de Soman Chainani.

The School For Good & Evil este prima carte din seria de șapte volume care se concentrează pe copiii care sunt duși într-o „instituție fermecată”. Acolo, ei sunt antrenați să devină eroi de basm (Evers) sau răufăcători (Nevers).

Filmul este regizat de Paul Feig și îi are în rolurile principale Charlize Theron, în rolul Lady Lesso, Kerry Washington în rolul profesorului Dovey, Michelle Yeoh în rolul profesorului Anemone și Laurence Fishburne în rolul maestrului școlii. Sophia Anne Caruso o interpretează pe co-leaderul Sophie. Din distribuție nu lipsesc actorii Ben Kingsley, Rob Delaney și Rachel Bloom.

Debutând în 2013, The School For Good And Evil a devenit, în timp, un serial de succes, completând ultima carte din această saga, în 2020. Prima carte prezintă personajele principale Sophie și Agatha, care sunt copii proveniți din satul Gavaldon și care sunt alungați și duși la școala magică, unde descoperă că soarta lor este cu totul diferită față de ceea ce credeau inițial.

Spre exemplu, Sophie obișnuia să viseze că este o prințesă bună, în timp ce Agatha se prezenta ca fiind pe partea întunecată. Cu toate acestea, perechea se află în părți opuse ale școlii, unde trebuie să se lupte cu noile lor roluri și să afle dacă acesta reprezintă cu adevărat destinul lor în țara The Endless Woods.

Trailerul pentru The School For Good & Evil a fost prezentat în cadrul Geeked Week, de la Netflix

Trailerul pentru noua producție a fost dezvăluit în timpul Geeked Week, de la Netflix. Clipul oferă publicului câteva detalii asupra adaptării basmului, care promite a fi o călătorie magică epică, se spune.

În imagini o putem vedea pe Lady Lesso, interpretată de Theron, dar și pe profesorul Dovey din Washington. Există, de asemenea, și unele cadre cu Sophie și Agatha, care par a fi răpite de scheletul Stymph și aduse la castelul magic.

Se poate spune că noua producție seamănă destul de mult cu ceva ce fanii lui Harry Potter ar putea să aprecieze.