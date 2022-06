VIDEO The Lord of the Rings: The Rings of Power, mai aproape de lansarea oficială: ce secrete îți dezvăluie noul trailer

Un recent spot publicitar pentru Stăpânul Inelelor: The Rings of Power dezvăluie noul slogan al viitorului serial prequel.

Bazat pe Stăpânul Inelelor și anexele aferente, serialul The Rings of Power, ce va rula pe Prime Video a fost adaptat pentru televiziune de J. D. Payne și Patrick McKay. Amazon și-a asumat un angajament de 1 miliard de dolari pentru cinci sezoane ale serialului, ce vor acoperi perioada de timp cunoscută sub numele de A Doua Eră.

Prequelul va prezenta revenirea lui Elrond și a lui Galadriel, cu Robert Aramayo, din Game of Thrones, și Morfydd Clark, din His Dark Materials, interpretând versiuni mai tinere ale personajelor inițiale. The Rings of Power are, de asemenea, o distribuție impresionantă, formată din actori din întreaga lume care interpretează elfi, pitici, oameni și variante mai vechi ale Hobbitului, cunoscute sub numele de Harfoots.

„Nimic nu este cu adevărat rău la început”, noul slogan al The Lord of the Rings: The Rings of Power

Pe măsură ce premiera serialului se apropie, campania de marketing a Amazon s-a intensificat considerabil pentru a familiariza publicul cu noul concept prezentat în serial.

Cu câteva luni înainte de premiera serialului, spoturile publicitare par să fi invadat internetul și televiziunea. Unul dintre ele, distribuit direct pe contul oficial de Twitter al producției noi din categoria Stăpânul Inelelor, dezvăluie un nou slogan pentru seria prequel: „Nimic nu este cu adevărat rău la început”. Spotul TV de 15 secunde prezintă, de asemenea, câteva filmări cu noile personaje ale serialului, dar și o parte din decoruri.

Sloganul reprezintă un scurt teaser sugestiv din care ar trebui să te prinzi ce vei putea vedea în noul serial. Seria prequel va relata crearea inelelor puterii, ascensiunea Lordului Întunecat Sauron, în Middle Earth, dar și decăderea regatului insular Númenor, printre altele.