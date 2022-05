VIDEO Lord of the Rings: Gollum îți aduce povestea completă a lui Smeagol într-un joc video, în curând

Lord of the Rings continuă să fie una dintre cele mai populare francize din toate timpurile, iar după ecranizările cu buget mare ale lui Peter Jackson, în 2022, vom avea parte atât de un serial, cât și de un joc video, Gollum.

Dacă ai vrut vreodată să înțelegi mai bine universul fantastic din Stăpânul Inelelor, fără să citești seria de cărți a lui J.R.R. Tolkien, în acest an, vei avea din plin respectiva posibilitate. Amazon Prime Video ne pregătește un show cu buget mare intitulat The Lord of the Rings: The Rings of Power, a cărui acțiune se desfășoară în ”a doua epocă din istoria Pământului Mijlociu”. Primul episod este programat să ajungă online pe 2 septembrie, episoadele ulterioare fiind lansate săptămânal.

The Lord of the Rings: Gollum, tot în septembrie

Cu o zi înainte de premiera serialului, se va lansa și The Lord of the Rings: Gollum de la studiolul Daedalic. Jocul ar fi trebuit să se lanseze în 2021, dar a avut parte de mai multe amânări. Începând cu 1 septembrie 2022, însă, jocul ar trebui să fie disponibil atât pe PC, cât și pe console.

Dacă nu este evident din titlu, într-un joc de aventură, această creație pentru divertisment va spune povestea unuia dintre cele mai impresionante din personaje ale cărților redactate de Tolkien. În particular, povestea ca va fi spusă este desprinsă din primele câteva capitole al volumului The Fellowship of the Rings (Frăția inelului).

Momentan, nu au fost făcute publice foarte multe particularități desprinse din viitorul joc, dar clipul de mai jos ar trebui să te ajute să-ți faci o idee despre experiența planificată de dezvoltatorii de la Daedalic. Din punct de vedere vizual, fanii seriei de filme realizate de Peter Jackson se vor bucura să-l vadă pe Gollum și identitatea sa semnificativ mai bună, Smeagol cu un aspect similar și în jocul video ce urmează să se lanseze pe 1 septembrie.