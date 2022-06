VIDEO The Hunger Games se întoarce – primele imagini, ce știm, până acum, despre The Ballad of Songbirds and Snakes

Lionsgate a dezvăluit primul teaser pentru The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, filmul prequel al francizei de succes. Lansat în 2020, la zece ani după publicarea Mockingjay, The Ballad of Songbirds and Snakes este, în acest moment, continuarea mult așteptată a seriei de cărți The Hunger Games, scrisă de Suzanne Collins.

Povestea este plasată cu ani buni înaintea seriei originale și se concentrează pe un tânăr pe nume Coriolanus Snow, care crește și devine președintele. El a fost inițial interpretat de Donald Sutherland.

În aprilie 2020, cu doar o lună înainte de lansarea The Ballad of Songbirds and Snakes, a fost anunțat că Lionsgate pregătește dezvoltarea filmului cu Francis Lawrence în prim-plan, care a regizat The Hunger Games: Catching Fire și ambele adaptări Mockingjay. Tom Blythe, care joacă rolul principal în serialul original Billy the Kid, s-a angajat să joace rolul tânărului Snow. Recent, starul West Side Story, Rachel Zegler, a fost, de asemenea, distribuită în rolul lui Lucy Gray Baird, o tânără din Districtul 12 care formează o legătură cu viitorul conducător al Panemului.

Lionsgate a lansat un trailer oficial pentru The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes în care nu vedem prea multe, deoarece filmul nu a început încă filmările, dar în el vedem totuși o pădure înzăpezită de unde iese o pasăre cântătoare „de aur”, dar și un șarpe. Trailerul promite publicului o revenire a francizei, în 2023.

În momentul de față, nu este clar dacă Lionsgate intenționează să-l ruleze în cinematografe. Având în vedere că Jurassic World Dominion se lansează în cinematografe săptămâna aceasta, introducerea scurtului teaser, în fața blockbuster-ului foarte așteptat, ar pune The Ballad of Songbirds and Snakes pe radarele publicului.

Rămâne de văzut ce alte dezvăluiri va face gigantul, pe viitor. Până una alta, trailerul viitorului film poate fi urmărit în cele ce urmează: