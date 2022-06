Brad Johnson a murit de covid-19. Era celebru pentru rolul din Melrose Place

Pentru fanii celebrului serial „Melrose Place”, personajul „Dr. Dominick O’Malley” a devenit unu emblematic, interpretat de Brad Johnson. Actorul și-a câștigat reputația de actor carismatic în întreaga sa carieră, având la activ peste 40 de producții tv. Vestea decesului, la doar 62 de ani, a venit ca un trăsnet asupra fanilor, și asupra familiei.

Brad Johnson, o carieră excelentă pe micul ecran

Actorul american Brad Johnson a avut o carieră de peste trei decenii. A fost creditat cu roluri în 45 de seriale TV și filme, potrivit paginii sale de pe IMDb. Cele mai notabile roluri ale sale au fost Ted Baker în filmul din 1989, „Always”, Rayford Steele în seria de filme „Left Behind” și Dr. Dominick O’Malley în „Melrose Place”.

Printre alte credite ale sale se numără filmul din 1991, „Flight of the Intruder”, serialul de aventuri din 1997, „Soldier of Fortune, Inc.” și miniseria „Ned Blessing: Povestea vieții și a vremurilor mele”. Înainte de Hollywood, Brad Johnson a lucrat în reclame și publicitate pentru clienți precum Calvin Klein și marca de țigări, Marlboro, potrivit necrologului său.

Actorul s-a ocupat și de rodeo, ceea ce l-a adus în Dallas, Texas, din statul său natal, Arizona. Potrivit comunicatului de presă, Brad Johnson a fost recrutat de un căutător de talente pentru a apărea în filme în timp ce lucra la rodeo.

„Marlboro Man” a murit în Fort Worth, Texas

Mai târziu, a fost distribuit în reclame la Calvin Klein, înainte de a deveni celebru la Hollywood. Actorul este celebrul „Marlboro Man”, din anii de glorie al reclamelor la țigări. Ccompania a cărei imagine a fost, devenea cunoscută la nivel mondial, tocmai datorită acestei porecle. Brad Johnson a jucat într-un episod din „Dallas” în 1986, înainte de a obține rolul său din „Always”.

„Brad William Johnson, soț, tată și cowboy iubit, a fost chemat acasă la Domnul său la 18 februarie 2022. Oricine l-a cunoscut pe Brad știe cât de greu este să rezumi detaliile vieții sale într-o singură pagină. Oricât de mult iubea cowboy-ul și activitățile în aer liber, Brad nu iubea nimic mai mult decât familia sa. I-a pus înaintea lui în orice privință, iar ei știu că nu ar fi putut fi binecuvântați cu un soț și un tată mai bun”, se arată într-un comunicat de presă, conform FoxNews.

În 2021, Brad Johnson a fost distribuit pentru un rol în „Treasure Valley”. Este vorba de producția în care Alec Baldwin ar fi împușcat-o accidental pe actrița și scenarista Jay Pickett în iulie.