VIDEO Tesla, iPhone 14, Nintendo, Google, Dacia, AI – Playtech News Bytes 9

Playtech News Bytes a ajuns la episodul nouă, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

Dacă vrei o mașină electrică și nu ai bani de Tesla, Evolio îți vine în ajutor. Mașina românească are un preț de 5000 de euro

Atunci când vine vorba despre mașini electrice, mulți consumatori își îndreaptă atenția către Tesla sau Volkswagen. Totuși, observăm că aceste modele sunt destul de costisioare. Un brand românesc și-a propus să rezolve această problema și vine în atenția publicului cu un bolid electric de mici dimensiuni care este menit să încapă oriunde. La bază, mașinuța a fost gândită pentru a se adapta nevoilor unui oraș mare, fără locuri de parcare. Are garda la sol de 160 mm și atinge o viteză maximă de până la 45 kilometri. Ea poate fi achiziționată și prin programul Rabla

Premieră pentru România: noile modele iPhone 14 pot fi comandate deja de pe site-urile de specialitate

Dacă până în acest an trebuia să așteptăm destul de mult că noile modele iPhone să fie disponibile și în țara noastră, iată că România face pași către schimbare. Anul acesta, iPhone 14 Pro este deja disponibil pe site-urile de specialitate. Practic, suntem în rând cu țările vestice, acolo unde telefoanele sunt disponibile încă de la lansare. Așadar, dacă vă doriți ultimul model de iPhone, trebuie să știți că ele nu sunt neapărat ieftine. iPhone 14 Pro costă între 6.300 de lei şi 9.900 de lei, în funcţie de spațiul de stocare. Un iPhone 14 Pro Max costă între 7.000 de lei și 10.500 de lei. Față de anul trecut, precomenzile pentru noile modele au crescut cu aproximativ cu 50%

Luna octombrie vine cu o surpriză de proporții în cinematografe. Capra cu trei iezi va fi ecranizată într-un film horor

Acțiunea filmului se petrece în mediul rural. Mama văduva a trei copii trebuie să își protezeze familia de un vechi prieten care, mai nou, a devenit dușman. Filmul scoate în evidență o nouă perspectiva a poveștii “Capra cu trei iezi” de Ion Creangă. În rolulire principale sunt Maia Morgenstern și Marius BodochI. Capra cu trei iezi a câştigat Premiul Publicului la Festivalul Internaţional de Film Transilvania, în iunie 2022.

Bill Gates introduce schimbările climatice în programa școlară din SUA

Deja știm că Bill Gates este foarte interesat de schimbările climatice și de încălzirea globală. Într-o postare pe Twitter, fondatorul Microsoft spune că a reușit să introducă schimbările climatice că materie în școală. Aceasta are ca scop educarea copiilor pe marginea schimbărilor climatice și cum ar putea ei combate dezastrul cauzat de încălzirea globală. Momentan, materia a fosrt introdusă în școlile din New Jersey, dar ne-am bucura să o avem și în România.

Nintendo a anunțat că jocul Legend of Zelda: Breath of the Wild va avea o continuare

După lungi așteptări, fanii jocului Legend of Zelda: Breath of the Wild vor avea parte de un nou joc. Trailerul îl arată pe Link zburând pe cerul Hyrule în moduri noi. De asemenea, personajul principal are alte puteri, dar și arme noi. Breath of the Wild a avut un succes răsunător. Din 2017 până în prezent, jocul s-a vândut în peste 25,8 milioane de exemplare. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom va fi disponibil pe Nintendo Switch în mai 2023.

Google nu mai face laptopuri: Pixelbook a fost anulat

Google nu a putut justifica prețurile ridicate pentru Pixelbook, mai ales în fața variantelor ieftine de Chromebook-uri de pe piață. Din acest motiv și nu numai, s-a decis încetarea proiectului Pixelbook. Cu siguranță la această decizie a contribuit și scăderea masivă a vânzărilor de Chromebook-uri post pandemie. Totuși, dacă ne aducem aminte, Pixelbook oferea o experiență harware foarte bună, mai ales în 2017, atunci când device-ul s-a lansat. Totuși, piața de telefoane atât de performante, dar și Macbook-urile grozave stau parcă în calea lui Pixelbook. Acest produs va rămâne în istoria Google ca un device excelent, dar ghinionist.

Manifesto este Dacia viitorului. Mașina este un laborator de idei noi, conectată cu natura

Dacă credeai că Dacia nu te mai poate surprinde, ei bine, cu siguranță nu ai aflat despre Manifesto. Este vorba despre o mașină concept a celor de la Dacia, care înglobează câteva elemente cheie. În primul rând, este prietenoasă cu natura, este foarte cool și o poți folosi în aproape orice fel de situație. Caroseria și roțile mari te ajută să faci față oricărui tip de teren. Mai mult, ea are toate competențele unui vehicul off-road, inclusiv tracțiune pe patru roți. Dacă vrei să stai până târziu în noapte în natură și ai nevoie de curent, bateria detașabilă se transformă în priză. Această mașină va fi prezentată la salonul Auto din Paris în luna octombrie.

Inteligența artificială ar putea fi o catastrofă pentru omenire. Filmele SF devin realitate

Într-un articol publicat în Aimagazine, Marcus Hutter, cercetător la Oxford, spune că inteligența artificială va ajunge, cel mai probabil, să cauzeze o catastrofă pentru umanitate. În urma unui scenariu simulat, inteligența artificială găsește o strategie de a trișa, pentru a primi o recompensă pe care este pre-programată să și-o dorească. Îngrijorarea vine atunci când această inteligență va intra în competiție directă cu omenirea. A câștiga o competiție de acest tip cu o entitate mult mai inteligentă decât noi, predispusă să trișeze, va fi probabil imposibil. Din acest motiv, cercetătorii ridică un semnal de alarmă cu privire la dezvoltatea sistemelor AI.

Peretele din turbine eoliene ar putea produce 10.000 de kW pe an. Energia electrică produsă ar fi suficientă pentru o gospodărie

Un designer din New York spune că am putea produce energie în casele noastre cu ajutorul unui perete cu turbine. Fiecare perete ar avea aproximativ 25 de turbine verticale, fiecare conectată la un generator de 400 de wați, pentru o putere totală de vârf de 10 kW. Dacă vă faceți griji în privința sunetului, ei bine, nu ar trebui, deoarece sunt făcute să fie silențioase. Proiectul poate fi implementat și la scară mare, de-a lungul autostrăzilor sau pe marginile clădirilor.

AI duce totul la un alt nivel. Un nou software analizează pozele de pe Instagram și îți arată cum au fost făcute

Practic, acest nou soft poate să îți analizeze o poză recentă de pe Instagram. Mai apoi, cu ajutorul inteligenței artificiale, softul poate colecta imagini de la toate camerele de supraveghere din toată lumea și poate furniza un video exact din locul în care a fost făcută poză. Acuratețea imaginilor este excelentă, iar tehnologia din spate este impresionantă. Sistemul a fost conceput pentru a arată oamenilor cât efort depun influencerii pentru poza perfectă. Totodată, fondatorul vrea să arate și pericolele la care ne expun noile tehnologii.