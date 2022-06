VIDEO See How They Run are trailer nou-nouț: când îl vei putea vedea în cinematografe

Searchlight Pictures a lansat un nou trailer pentru See How They Run, care îți arată câteva detalii interesante despre noul film cu inserții sănătoase de comedie și mister. În film va juca câștigătorul premiului Oscar, Sam Rockwell, dar și Saoirse Ronan care, de asemenea, nu mai are nevoie de nicio prezentare.

Amplasată în anii ’50, povestea filmului se învârte în jurul experimentatului inspector Stoppard, interpretat de Rockwell, și al învățăcelului Constable Stalker (Saoirse Ronan), în timp ce fac demersuri pentru a rezolva misterul unei crime, în cartierul West End din Londra.

Producția se mândrește cu o distribuție aleasă, din care fac parte Adrien Brody, David Oyelowo, Ruth Wilson, Sian Clifford, Jacob Fortune-Lloyd, Reece Shearsmith, Charlie Cooper, Shirley Henderson (cunoscută pentru rolul din Harry Potter) și Harris Dickinson.

See How They Run, un film în care personajele intepretate de Sam Rockwell și Saoirse Ronan sunt de „râsul-plânsul”

Searchlight Pictures a lansat trailerul pentru See How They Run, punând în prim-plan parteneriatul dintre personajele interpretate de Rockwell și Ronan, în timp ce încearcă să rezolve o serie de crime.

Trailerul începe cu cei doi aflându-se în miezul acțiunii și investigând locul crimei, unde este găsit cadavrul lui Leo Köpernick (Brody). Prezentat într-un stil care amintește de Wes Anderson, restul trailerului ne arată care sunt suspecții și ce legătură ar avea aceștia cu victima, în timp ce ofițerii își desfășoară ancheta într-o manieră oarecum stângace, de „râsul-plânsul”.

Noul film marchează primul lungmetraj al regizorului de televiziune Tom George. Filmul nu va fi singurul de acest gen care va fi lansat în toamnă, deoarece continuarea Knives Out, dar și Glass Onion: A Knives Out Mystery urmează să debuteze pe Netflix cam în același timp.

Cu toate acestea, cu o distribuție bogată și cu un decor unic, See How They Run promite să iasă în evidență față de recentele filme din această categorie.

În cazul în care ți-am atras atenția, află că pelicula se va lansa pe marile ecrane în data de 30 septembrie.