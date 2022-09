VIDEO Section 8, cel mai nou film de acțiune cu Mickey Rourke și Dolph Lundgren, a primit trailer: ce știm despre el

RLJE Films a lansat un trailer nou pentru Section 8, viitorul film de acțiune cu veteranii Dolph Lundgren și Mickey Rourke.

Regizat de Christian Sesma, Section 8 îți prezintă o poveste care se învârte în jurul fostului soldat Jake Atherton care, după ce se răzbună pentru uciderea soției și a copilului său, este condamnat la închisoare pe viață.

El primește o șansă la libertate când este recrutat de organizația guvernamentală Section 8, pentru o misiune neoficială. Cu toate acestea, el realizează curând că agenția nu este ceea ce pare.

Celor doi li se alătură actorul din True Blood, Ryan Kwanten, care joacă rolul lui Atherton, dar și Scott Adkins (Doctor Strange, John Wick: Chapter 4) și Dermot Mulroney (Zodiac, Secret Invasion).

Ce poți vedea în cel mai recent trailer pentru Section 8

Trailerul începe cu Atherton, care este închis după ce și-a făcut singur dreptate pentru moartea soției și a copilului său. Îl putem auzit cum declară că „nu simte nicio remuşcare” pentru ceea ce a făcut.

Firește, nu durează mult până când un agent guvernamental încearcă să-l recruteze pentru Section 8, o organizație secretă și destul de dubioasă.

Pe măsură ce Atherton se implică mai mult în poveste, își dă seama că trebuie să se întoarcă împotriva oamenilor pentru care lucrează.

După ce și-a împrumutat vocea în recentul lungmetraj animat Minions: The Rise of Gru, Dolf Lundgren nu a stat degeaba, cele mai importante filme în care a jucat fiind The Expendables 4 și Aquaman and the Lost Kingdom.

Cât despre Rourke, actorul câștigător al premiului Oscar, el urmează să apară în filmul de comedie neagră al regizorului franco-polonez Roman Polanski, The Palace.

Trailerul, pe care îl poți vedea în cele ce urmează, promite să te distreze și să-ți infuzeze multă acțiune și adrenalină.

Section 8 va fi disponibil în cinematografe, dar și în streaming, pe AMC+ începând cu data de 23 septembrie.