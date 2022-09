VIDEO Copenhagen Cowboy, un nou serial de la regizorul Drive: ce știm, până acum, despre producție

Netflix a lansat un nou trailer pentru viitorul serial Copenhagen Cowboy, venit de la regizorul Drive, Nicolas Winding Refn.

Povestea din Copenhagen Cowboy se învârte în jurul unei tinere eroine misterioase pe nume Miu, interpretată de actrița daneză Angela Bundalovic, care, după o viață de servitute, încearcă să o ia de la capăt, în timp ce se aventurează în peisajul periculos al lumii interlope din Copenhaga.

Interesant este că, din distribuția acestui serial fac parte, de asemenea, și fiicele lui Refn, Lola și Lizzielou Corfixen, alături de Zlatko Buric, Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen și Mads Brügger.

Trailerul Copenhagen Cowboy nu spune prea multe despre poveste, dar oferă un spectacol vizual aparte

Netflix a lansat trailerul oficial pentru serialul de televiziune Copenhagen Cowboy al lui Refn, punând în prim-plan stilul vizual caracteristic al regizorului. Susținut de un fundal electronic adecvat, trailerul dezvăluie destul de puține detalii despre intrigă. Cu toate acestea, oferă o serie de imagini hipnotice, îmbibate cu sânge, pentru care regizorul este cunoscut deja, acest tip de „punere în scenă” făcând parte din semnătura lui.

După ce a regizat filme bine primite la Hollywood, precum Drive, din 2011, și The Neon Demon, din 2016, atenția lui Refn s-a mutat exclusiv pe proiectele de televiziune, în ultimii ani.

Regizorul danez revine în țara sa natală pentru prima dată după Valhalla Rising, cu Mads Mikkelson, din 2009, și marchează primul său proiect de la serialul Amazon din 2019, Too Old to Die Young, în care a jucat Miles Teller.

Cu toate acestea, așteptările de la Copenhagen Cowboy sunt extrem de mari, în rândul fanilor loiali ai regizorului, iar trailerul de mai jos, care prezintă unele dintre mărcile sale înregistrate, le va hrăni, fără îndoială, apetitul.

Copenhagen Cowboy este programat să aibă parte de premieră mondială la Festivalul de Film de la Veneția, în data de 9 septembrie, însă nu se știe exact când va apărea și pe Netflix.