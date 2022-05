VIDEO Primul trailer pentru Pinocchio, lansat: ce știm, până acum, despre noua producție Disney

Primul trailer pentru Pinocchio a fost lansat, dezvăluind câteva detalii despre cea mai recentă adaptare de film a celebrei povești, venită direct de la Disney.

Așa cum ți-ai închipuit deja, filmul se va baza pe celebra carte scrisă de Carlo Collodi, în 1883, dar și pe filmul Disney din 1940, care se învârte în jurul marionetei de lemn care prinde viață datorită puterilor Zânei Albastre și care își dorește cu toată ardoarea să devină un băiat adevărat. În timp ce se străduiește să își îndeplinească dorința, Pinocchio va întâlni o varietate de personaje care îi vor da de furcă și va constata capacitatea nasului său de a crește de fiecare dată când spune o minciună.

Tom Hanks va juca rolul creatorului păpușii, Geppetto, alături de Benjamin Evan Ainsworth în rolul lui Pinocchio, Cynthia Erivo în rolul Zânei Albastre, Luke Evans în rolul Coachman, Joseph Gordon-Levitt în rolul lui Jiminy Cricket, Keegan-Michael Key și Lorraine Bracco. Producția filmului s-a încheiat în 2021, iar acum publicul are ocazia, în sfârșit, să vadă câteva imagini din film.

Pe pagina oficială de Twitter a The Red Carpet a fost dezvăluit primul trailer teaser Pinocchio. Videoclipul, care anunță că trailerul oficial va sosi azi, ni-i arată pe Jiminy Cricket și pe Blue Fairy.

În timp ce teaserul Pinocchio nu dezvăluie pe deplin imagini cu personajul principal, primele secvențe se concentrează pe Jiminy Cricket și Blue Fairy și oferă o imagine de ansamblu a ceea ce va fi.

Cynthia Erivo, nominalizată de două ori la Oscar, pare să vină cu propria interpretare a personajului emblematic Blue Fairy, ceea ce, cu siguranță, va fi apreciat de public.

Se preconizează că filmul Disney va fi lansat în luna septembrie a acestui an.

“When you wish upon a Star…” Tune in tomorrow to @GMA to see the Teaser Trailer for @Disney’s #Pinocchio coming soon to @DisneyPlus. pic.twitter.com/OaENfj0j7n

— On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) May 30, 2022