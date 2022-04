Joseph Gordon-Levitt face, din nou, echipă cu regizorul Rian Johnson: un nou serial interesant „la orizont”

Joseph Gordon-Levitt urmează să facă, din nou, echipă cu regizorul și colaboratorul său din trecut, Rian Johnson, în viitorul serial „Poker Face”.

Serialul regizorului „Knives Out”, care este în dezvoltare de peste un an, a primit o comandă de zece episoade în martie 2021, și a confirmat prezența actriței Natasha Lyonne, cunoscută publicului pentru rolurile sale în serialele „Russian Doll” și „Orange is the New Black”. După ce a regizat aproximativ cinci lungmetraje și mai multe episoade din serialul de succes de la AMC, „Breaking Bad”, Johnson speră dă dea, din nou, lovitura cu „Poker Face”, unde va fi atât creator, cât și scenarist și regizor.

Joseph Gordon-Levitt va colabora, din nou, cu Johnson, în viitoarea serie Peacock, „Poker Face”, unde va juca alături de Lyonne. Detaliile referitoare la rolul actorului din „Inception” și „500 Days of Summer” sunt ținute sub secret „de stat” deocamdată.

În ceea ce privește povestea, s-a bănuit că serialul va urma un format procedural, fiecare episod concentrându-se pe personajul interpretat de Natasha Lyonne care se străduiește să rezolve misterele unei crime.

Joseph Gordon-Levitt continuă să colaboreze cu Rian Johnson

De la debutul regizoral al lui Johnson, în filmul mistery-thriller din 2005, „Brick”, Jason Gordon-Levitt și-a câștigat notorietatea pe micul și marele ecran, inclusiv prin intermediul rolului principal, în filmul SF, din 2012, „Looper”.

Mai mult, el și-a împrumutat vocea personajelor din „Star Wars: The Last Jedi”, din 2017, dar s-a remarcat și în „Knives Out”, din 2019.

Cea mai recentă apariție a celebrului actor include seria Showtime, „Super Pumped”, unde joacă rolul fostului CEO-ul Uber, Travis Kalanick. Johnson, pe de altă parte, lucrează, în prezent, la post-producția „Knives Out 2”, film care este de așteptat să apară pe Netflix la sfârșitul acestui an.

Regizorul și actorul au în spate o relație profesională de peste 20 ani, așadar reuniunea celor doi are șanse reale de a produce încă un „hit” de televiziune.