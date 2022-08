VIDEO Primul Avatar se va relansa în cinematografe, pentru a-ți aminti de ce trebuie să te uiți și la al doilea: când îl poți revedea

Vestea bună este că a apărut un nou trailer pentru relansarea în cinematografe a primului Avatar, din 2009. Filmul este regizat de James Cameron și va face trecerea la cea de-a doua parte, de anul acesta, numită: The Way of the Water, și aceasta fiind, de asemenea, tot sub bagheta lui Cameron.

Avatar rămâne, chiar și în ziua de astăzi, unul dintre filmele cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Noul trailer pentru vechiul Avatar, lansat oficial pe YouTube

Trailerul relansării primului film Avatar a fost dezvăluit pe canalul YouTube oficial al filmului, prezentând imaginile uluitoare pe care le știai deja, dacă ai văzut producția la cinema, la vremea ei.

Potrivit trailerului, această rulare teatrală a Avatar va prezenta o imprimare digitală 4K actualizată, transformând efectele CGI ale filmului în ceva mult clar decât ai văzut în 2009. Alături de trailer, echipa Avatar a lansat și un poster original care promovează relansarea în cinematografe a filmului.

Desigur, criticii ar putea susține că filmul și-a pierdut relevanța în lumea actuală, partea a doua sosind cu 13 ani un pic prea târziu, însă aceasta este doar o opinie și, până la urmă, rămâne de văzut cât de mult succes va avea continuarea. Chiar și așa, pentru a te bucura pe deplin de partea a doua, este nevoie să revezi prima parte.

Odată cu relansarea Avatar în cinematografe, echipa de publicitate vrea să creeze un nou val de „isterie” pentru Avatar: The Way of the Water. Celelalte strategii de publicitate ale acestora au inclus parteneriatul cu LEGO pentru a lansa un set cu tematică Avatar și lansarea teaserului trailer pentru Avatar: The Way of the Water.

Dacă relansarea primului Avatar va avea succes, viitorul The Way of the Water ar putea fi extrem de promițător.

Avatar va ajunge din nou în cinematografe pe 23 septembrie 2022, pentru o perioadă limitată de două săptămâni. Continuarea va putea fi văzută în decembrie.