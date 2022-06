Top 10 cele mai așteptate filme din 2022: Avatar, Elvis, Black Panther 2 și Jurassic World, doar câteva

În ciuda filmelor grozave lansate deja în acest an, există încă titluri interesante viitoare. Iată care sunt cele mai așteptate filme din 2022 care urmează să apară.

Aproape la jumătatea anului, există câteva filme interesante care se vor lansa în 2022, atât în cinematografe, cât și pe streaming. Până acum, 2022 a văzut cum au făcut furori la box office The Batman și Doctor Strange in the Multiverse of Madness, spre exemplu. Anul acesta s-au lansat și adaptări de jocuri video care au făcut cifre bune, și anume Uncharted și Sonic The Hedgehog 2, precum și lansări originale surprinzătoare precum Everything Everywhere All At Once.

În timp ce cele mai mari filme de la Hollywood sunt încă rezervate în mare parte numai cinematografelor, unele dintre cele mai așteptate filme din 2022 sunt lansări pe streaming. Pandemia de COVID-19 a accelerat un proces care era deja în desfășurare, iar acum mari talente precum regizorii din Avengers: Endgame Anthony și Joe Russo și regizorul Star Wars: The Last Jedi, Rian Johnson, produc conținut pentru platformele de streaming. Într-o perioadă în care o performanță bună la box office pentru filme în afara francizelor majore precum Universul cinematografic Marvel nu este întotdeauna garantată, povești interesante cu valoare de producție mare pot fi găsite și în streaming.

Pentru restul anului 2022, publicul va avea o mulțime de opțiuni de vizionat atât în ​​cinematografe, cât și acasă. Anul acesta mai are încă două lansări în cinematografe MCU, două filme DCEU, povești îndrăgite, filme originale de acțiune, animații și un eveniment cinematografic care a fost așteptat de 13 ani. Iată care sunt cele mai așteptate filme din 2022 care urmează să fie lansate.

Jurassic World: Dominion – 10 iunie, în cinematografe

Orice intrare în franciza Jurassic Park este interesantă, dar există câteva motive care fac Jurassic World: Dominion și mai special. Filmul va fi concluzia trilogiei Jurassic World și, deși continuarea nu poate fi exclusă niciodată, filmul lui Colin Trevorrow este de așteptat să încheie poveștile personajelor introduse în Jurassic World. Nu numai atât, ci Jurassic World: Dominion va reuni și trio-ul original din Jurassic Park – Sam Neil, Laura Dern și Jeff Goldblum – pentru prima dată de la Jurassic Park.

Elvis – 24 iunie, în cinematografe

Filmele biografice despre legendele muzicii devin comune, iar Elvis este următorul important după filme precum Bohemian Rhapsody și Rocketman. Filmul regizat de Baz Luhrmann, însă, promite să fie departe de a fi un film biografic convențional. Filmul a fost prezentat la Festivalul de la Cannes, iar primele recenzii se asigură că evidențiază imaginile incredibile și performanța lui Austin Buttler în rolul lui Elvis.



Minions: The Rise Of Gru – 1 iulie, în cinematografe

Au trecut șapte ani de la primul și până acum singurul film solo Minions, dar continuarea sa, Minions: The Rise of Gru, este totuși captivantă. Primul Minions este unul dintre cele mai bune exemple ale unui spin-off de succes, unul care se clasează drept filmul cu cele mai mari încasări din franciza Despicable Me. În ceea ce privește lansările din vara 2022 pentru publicul mai tânăr, Minions: The Rise of Gru este o opțiune grozavă.

Thor: Love And Thunder – 8 iulie, în cinematografe

După Doctor Strange în Multiverse of Madness, MCU revine pe marele ecran cu Thor: Love and Thunder. Filmul va marca prima dată când un erou MCU primește o a patra aventură solo și o aduce pe Taika Waititi înapoi pe scaunul de regizor după Thor: Ragnarok. Având în vedere cât de inovator a fost Ragnarok pentru Thor, va fi incitant să vedem cum evoluează personajul în Thor: Love and Thunder după evenimentele tragice din Avengers: Infinity War și Avengers: Endgame. Thor: Love and Thunder va aduce, de asemenea, două noi completări majore la MCU, și anume Christian Bale ca Gorr the God Butcher și Russel Crowe ca Zeus, iar Jane Foster va reveni acum ca Mighty Thor (Natalie Portman).

The Gray Man – 15 iulie, în cinematografe și pe streaming

Un film de spionaj plin de acțiune, cu nume precum Chris Evans, Ryan Gosling, Ana de Armas și Regé-Jean Peage, este o descriere suficient de bună pentru a face din The Gray Man unul dintre cele mai interesante filme din 2022. Pe lângă distribuția stelară, filmul Netflix are și nume recunoscute în spatele camerelor de filmat: Anthony și Joe Russo, regizori Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War și Avengers: Endgame. The Gray Man va avea proiecții speciale în SUA pe 15 iulie, cu o săptămână înainte de lansarea în toată lumea pe Netflix.

Bullet Train – 5 august, în cinematografe

Regizorul Deadpool 2 și Fast & Furious Presents: Hobbs and Shaw, David Leitch, se află în spatele a ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai bune filme de acțiune din 2022, Bullet Train. Dacă cum Brad Pitt conduce un film de acțiune în interiorul unui tren nu a fost suficient de interesant, Bullet Train a adunat și o distribuție stelară cu nume precum Sandra Bullock, Aaron-Taylor Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada și Zazie Beetz. Cu o premisă atât de distractivă, o distribuție aleasă pe sprânceană și un regizor care și-a dovedit talentul în genul acesta de filme de mai multe ori, Bullet Train are potențialul de a fi un punct culminant al anului 2022.

Black Adam – 21 octombrie, în cinematografe

La 15 ani după ce The Rock a fost anunțat pentru prima dată ca Black Adam, filmul Black Adam va ajunge, în sfârșit, în cinematografe în 2022. Black Adam este în mod clar un proiect de pasiune pentru Dwayne Johnson și faptul că este acum o realitate este incitant. Pe lângă faptul că este prima apariție live a lui Black Adam, filmul Black Adam va avea și debutul filmului Justice Society. Dr. Fate, Hawkman, Cyclone și Atom Smasher vor forma această iterație a echipei, iar Black Adam va avea șansa de a merge mult înapoi în cronologia DCEU. Deși planurile DCEU pentru viitor nu sunt încă clare, Black Adam are potențialul de a fi atât o intrare de succes de sine stătătoare, cât și începutul unei noi serii de filme și spin-off-uri centrate pe Black Adam și Justice Society.

Black Panther: Wakanda Forever – 11 noiembrie, în cinematografe

Chiar înainte de lansarea unui trailer, Black Panther: Wakanda Forever este deja o experiență dulce-amăruie. Pe de o parte, Wakanda Forever este o continuare a unuia dintre cele mai apreciate filme MCU de până acum. Pe de altă parte, va fi primul film Black Panther după tragica dispariție a lui Chadwick Boseman în 2020. Cum va continua Wakanda Forever franciza Black Panther fără T’Challa este greu de imaginat, dar filmul va fi cu siguranță un omagiu emoționant adus actorului care a redefinit Pantera Neagră, în ciuda timpului scurt în care a jucat personajul. În ceea ce privește povestea, Wakanda Forever este de așteptat să-l prezinte pe Namor, iar alte conexiuni cu MCU, cum ar fi legăturile către Doctor Doom și Storm, au fost, de asemenea, teoretizate.

Creed III – 23 noiembrie, în cinematografe

În timp ce Creed și Creed II au servit ca o continuare a filmelor Rocky, precum și ca începutul unei noi povești, Creed III se va concentra în întregime pe Adonis – ceea ce este incitant. Oricât de mult se adaugă prezența lui Sylvester Stallone ca și Rocky oricărui film, un film Creed care plasează talentul lui Michael B. Jordan în centrul acestuia este o alegere excelentă pentru ceea ce va fi al nouălea film din franciza Rocky/Creed. Creed III va fi, de asemenea, special în spatele camerelor de filmat, deoarece va marca debutul regizoral al lui Michael B. Jordan.

Avatar: The Way Of Water – 16 decembrie, în cinematografe

Avatar: The Way of Water nu este doar unul dintre cele mai interesante filme ale anului 2022, ci și unul dintre cele mai așteptate filme ale deceniului. În ciuda scepticismului de astăzi față de franciza Avatar, mai ales după ce au trecut atâția ani fără nicio actualizare cu privire la continuare, primul film Avatar este încă un reper cultural pop. Este filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile și nici măcar Avengers: Endgame nu ar putea depăși prea mult timp box office-ul lui Avatar. Primul Avatar va fi, de asemenea, relansat în cinematografe selectate în septembrie 2022, ceea ce ar putea stârni un interes și mai mare pentru Avatar 2. James Cameron a promis încă un salt în tehnologie pentru Avatar: The Way of the Water și unul dintre motivele pentru care continuarea Avatar a durat atât de mult a fost pentru că tehnicile de filmare trebuiau să ajungă din urmă cu ceea ce regizorul avea în minte pentru Pandora.