VIDEO Nici n-a apărut bine trailerul The Munsters, că fanii seriei originale s-au și grăbit să „dea de pământ” cu Rob Zombie

Trailerul pentru The Munsters, al lui Rob Zombie, a fost lansat recent, iar unii dintre fanii serialului clasic par să nu fie prea convinși că viitorul serial va fi ce trebuie.

Cu o lansare programată în septembrie 2022, filmul se vrea a fi un fel de prequel, dar și o revitalizare a serialului de televiziune din anii ’60 cu același nume, care a rulat timp de două sezoane.

Noul serial al lui Rob Zombie urmărește povestea originilor lui Herman și Lily Munster, dar și povestea de dragoste, aflată în plină desfășurare. În reboot, Sheri Moon Zombie joacă în rolul lui Lily, în timp ce pe Jeff Daniel Phillips îl putem vedea în rolul lui Herman. Mai mult, Daniel Roebuck joacă în rolul bunicului.

Rob Zombie și-a făcut deja un nume în lumea filmelor horror, în special pentru trilogia Firefly și reboot-ul filmului Halloween, din 2007. În ciuda faptului că Zombie și soția sa, Sheri Moon Zombie, sunt mari admiratori ai seriei de televiziune The Munsters, fanii și-a manifestat imediat îngrijorarea atunci când au auzit de noua idee a lui Rob, de vreme ce regizorul are deja câteva eșecuri la activ.

Totuși, în momentul în care Zombie a lansat oficial trailerul pentru The Munsters, reacțiile fanilor n-au întârziat să apară, multe dintre ele fiind încununate cu scepticism. Fanii seriei originale și-au exprimat deopotrivă îngrijorarea cu privire la stilul și direcția pe care reboot-ul The Munsters pare să o ia, afirmând că filmul pare făcut „ieftin și chiar o parodie a materialului sursă.

Pe de altă parte, Zombie continuă să susțină că The Munsters este unul dintre proiectele sale de suflet, insinuând că acesta ar urma să fie una dintre capodoperele sale.

Firește, urmează să aflăm cine are dreptate, în septembrie.

