VIDEO My Big Fat Greek Wedding 3, mai aproape de lansare: ce a dezvăluit Nia Vandalos pe Twitter

Nia Vardalos, starul My Big Fat Greek Wedding 3, a vorbit pe Twitter despre noul film ce urmează să fie lansat în curând.

Beneficiind de un scenariu scris chiar de Vardalos, prima parte a francizei rom-com a fost lansată în 2002 și a devenit, de atunci, un succes major. Nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original, My Big Fat Greek Wedding a propulsat cariera Niei Vardalos pe culmi nebănuite și a devenit una dintre comediile romantice cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

Regizată de Joel Zwick, pelicula urmărește povestea Fotoulei „Toula” Portokalos (Nia Vardalos), o tânără de origine greco-americană care se îndrăgostește de grecul Ian Miller (John Corbett). În același film îl putem vedea pe Michael Constantine în rolul lui Gus, tatălui lui Toula, dar și pe Lainie Kazan în rolul Mariei, mama lui Toula.

Așa cum era de așteptat, în 2016 s-a lansat și My Big Fat Greek Wedding 2.

Anul trecut, Vardalos a dezvăluit că și mai multe povești ale familiei Portokalos urmează să fie prezentate în partea a treia.

De curând, Nia Vardalos a apelat la rețelele de socializare pentru a anunța că cea de-a treia parte și-a deja început filmările în Atena, Grecia. În videoclip, Vardalos dezvăluie că va regiza filmului.

Desigur, fanii filmului se pot aștepta ca întreaga distribuție secundară să revină în partea a treia a francizei. Din păcate, Constantine a decedat anul trecut, așa că nu a mai putut participa la filmările pentru My Big Fat Greek Wedding 3.

Cu toate acestea, Vardalos a dezvăluit anterior că îndrăgitul actor i-a dat binecuvântarea pentru cel de-al treilea film, iar proiectul îi va aduce, cu siguranță, un omagiu.

Clipul postat de Nia Vandalos poate fi urmărit aici:

Thank you to Playtone, Gold Circle, HBO and Focus. #mybigfatgreekwedding3 … in Greece! 🇬🇷🎥🇬🇷 pic.twitter.com/pBsBDRGzLj

