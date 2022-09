VIDEO Mobilizarea parțială în Rusia decurge prost. Imaginile fac înconjurul lumii

Mai multe clipuri apărute pe rețelele sociale arată cum decurge mobilizarea parțială în Rusia: bărbați beți au început să se ia la bătaie, preoții binecuvântează cu apă sfințită noii recruți, în timp ce un cercetător este îngrijorat de epurarea etnică a unor regiuni. Imaginile au devenit virale.

Înregistrările au fost distribuite în mediul online de jurnalistul bielorus Tadeusz Giczan, acesta fiind și cercetător la Centrul de Analiză Politică Europeană, un institut non-profit dedicat studiului Europei Centrale și de Est. Acesta notează, în mod ironic, că Orientul Îndepărtat Rus a raportat deja primele „victime” în rândul bărbaților mobilizați.

Meanwhile, it only took a few hours for another group of mobilised Russians to get dead drunk. „What are we going for? Where are going? F*ck knows!”, one concludes. pic.twitter.com/8XUP4UNbFP

