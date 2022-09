Primul video care arată cum se desfășoară recrutarea forțată în Rusia. Bărbații pleacă de lângă familie cu ochii în lacrimi

Primele filmări apărute cu rușii încorporați după decretarea mobilizării parțiale de către președintele Vladimir Putin arată oameni triști, care își iau rămas bun de la soții, iubite și copii cu ochii în lacrimi. Imaginile sunt greu de privit. O înregistrare care circulă pe rețelele sociale reletază cum, joi dimineața, numeroși bărbați dintr-un orășel aflat în regiunea Iacutia au fost urcați în autobuze pentru a fi duși la centrele de recrutare militară.

Imediat după discursul susținut de liderul de la Kremlin, ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a spus că, într-o primă fază, vor fi mobilizați 300.000 de „rezerviști”, un număr care reprezintă „doar o mică parte” din potențialul avut la dispoziție de forțele armate ruse, potrivit acestuia.

Vladimir Putin, în schimb, a fost ceva mai nuanțat în declarațiile sale, precizând că vor fi încorporați cu prioritate „cei care au servit în forțele armate”. Dar, având în vedere că stagiul militar este obligatoriu în Rusia, asta ar însemna că toți bărbații din țară, care nu au fost scutiți din diferite motive, pot fi înrolați.

Pe rețelele sociale circulă imagini video cu noii recruți ai lui Putin care se urcă într-un microbuz într-un sat îndepărtat din Rusia. Clipul video arată femei și copii îmbrățișându-și tații, soții și partenerii înainte ca aceștia să plece.

Alexander Avdonin, șeful comisariatului militar din regiunea Iacutia, în care au fost surprinse imaginile cu bărbații, a declarat, în această dimineață, că soldații vor primi o indemnizație lunară ce pornește de la 205.000 de ruble (în jur de 3.400 de euro), aceștia fiind „echivalați cu personalul militar în temeiul contractului (n.r. – soldați profesioniști)”.

Decretul dat de Putin a generat proteste masive în toată Rusia, manifestanții avertizând că, odată decretată mobilizarea parțială, „războiul ajunge în fiecare casă” din țară.

Până miercuri noapte, autoritățile rusești au arestat peste 1.000 de persoane, care au fost agresate și tratate cu violență de către forțele de ordine, deși oamenii protestau pașnic. Mai mult, unii dintre civilii luați pe sus de polițiști au primit ordin de încorporare.

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfo pic.twitter.com/tlaVRoDgLT

— Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022