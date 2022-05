VIDEO Fullmetal Alchemist a primit trailer: despre ce este vorba

Cel mai nou trailer pentru filmul Fullmetal Alchemist a fost lansat în mediul online, de curând. Clipul îl poți vedea în subsolul acestui articol.

Din câte putem observa din noul trailer, Edward și Alphonse Elric se luptă cu Scar, în noul live-action Fullmetal Alchemist. Continuarea FMA, Fullmetal Alchemist: Final Chapter, se apropie cu pași repezi de cinematografele din Japonia, în timp ce The Avenger Scar urmează să fie lansatăpe 20 mai și The Last Transmutation pe 24 iunie.

Fullmetal Alchemist se va lansa întâi local: fanii din întreaga lume mai au de așteptat

Finalul în două părți este o continuare firească a filmului. Adaptarea live-action din 2017 a manga anime-ului, la nivel internațional, și a celor două adaptări anime ale sale vor acoperi călătoria finală a fraților Elric, în căutarea legendarei pietre filosofale. Înainte ca Ed și Al să poată folosi piatra, ei trebuie să supraviețuiască amenințărilor venite din partea lui Scar, un ucigaș care vânează, cu nesaț, alchimiști.

Se pare că frații Elric au mulți dușmani de înfruntat în Fullmetal Alchemist: Final Chapter, dar punctul central al celui mai recent trailer al filmului este, fără dar și poate, Scar.

Warner Bros. a introdus un nou trailer în mediul online, în care îl putem observa pe Scar cum se confruntă cu Ed și Al. Scena reprezintă un moment critic al lumii anime-ului și se poate spune că are șanse reale de a deveni chiar iconică, în timp. Restul trailerului prezintă mai multe întâlniri între Scar, Ed și Al, dar ne face cunoștință și cu alte personaje.

Fullmetal Alchemist: Final Chapter îi are în rolurile principale pe Ryosuke Yamada în rolul Edward Elric, Atomu Mizuishi în rolul lui Alphonse Elric, Tsubasa Honda în rolul Winry Rockbell, Dean Fujioka în rolul lui Roy Mustang și actorul japonezo-american Mackenyu în rolul Scar. Este regizat de Fumihiko Sori.

Deși entuziasmul pentru Fullmetal Alchemist, cel structurat în două părți, crește, fanii din afara Japoniei vor trebui să aibă răbdare, deoarece nu a fost anunțată nicio dată de lansare internațională până acum.