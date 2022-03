Netflix va lansa un serial animat Tekken anul acesta: „Tekken: Bloodline” va spune povestea originii lui Jin Kazama

După ce a contribuit la aducerea titlurilor precum DotA 2 și Castlevania pe televizor, Netflix se îndreaptă din nou către o franciză istorică de jocuri pentru a o adăuga la biblioteca sa de conținut. De curând, streamerul a anunțat că va lansa Tekken: Bloodline, o adaptare animată a popularului serial de jocuri de luptă Bandai Namco, în 2022.

Tekken: Bloodline se va lansa pe Netflix anul acesta

În trailerul pe care Netflix l-a împărtășit împreună cu anunțul, ne este prezentat protagonistul Jin Kazama, care s-a alăturat francizei ca personaj în Tekken 3 din 1996. În serial, Kazama pornește într-o căutare de răzbunare atunci când mama lui Jun cade pradă unui demon. Kazama apelează ulterior la bunicul său, Heihachi Mishima, pentru ajutor. Dacă bătrânul Mishima emană o atmosferă sinistră, este pentru că el este principalul răufăcător al francizei Tekken. Căutarea lui Kazama îl duce, în cele din urmă, la Turneul Regele Pumnului de Fier.

„Jin Kazama a învățat artele de autoapărare a familiei, artele marțiale tradiționale în stil Kazama, de la mama sa la o vârstă fragedă”, se arată în rezumatul oficial. „Chiar și așa, era neputincios când un rău monstruos a apărut brusc, distrugând tot ce îi era drag, schimbându-i viața pentru totdeauna. Furios pe el însuși pentru că nu a reușit să-l oprească, Jin a jurat răzbunare și a căutat puterea absolută pentru a o impune. Căutarea lui va conduce la lupta supremă pe o scenă globală – Turneul Regele Pumnului de Fier”.

Pe lângă faptul că știm că va apărea mai târziu în acest an, nu avem o dată exactă de lansare pentru Tekken: Bloodline. Bilanțul Netflix cu adaptări de jocuri video a depins în mare parte de companiile cu care a colaborat pentru a lucra la acele proiecte. Producții precum Arcane și The Witcher: Nightmare of the Wolf au fost un succes pentru companie, datorită implicării unor studiouri precum Fortiche și Studio Mir.