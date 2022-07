VIDEO Doctor Strange 2, vizat de Honest Trailers: ce ipoteză interesantă ar putea deveni realitate

Deși există planuri de viitor pentru Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Honest Trailers ridică câteva întrebări valabile cu privire la conceptul de X-Men, al Marvel Cinematic Universe.

Continuarea recent lansată a cunoscut un ciclu de dezvoltare un pic mai lung decât multe sequele MCU, deoarece co-scenaristul/regizorul inițial, Scott Derrickson, a plecat din proiect împreună cu partenerul de creație, C. Robert Cargill, din cauza diferențelor creative cu Studiourile Marvel. Sam Raimi urma să preia cârma și să înceapă de la zero Doctor Strange in the Multiverse of Madness, împreună cu scenaristul filmului Loki, Michael Waldron.

Benedict Cumberbatch a revenit, așa cum era de așteptat, în rolul lui Doctor Strange, unde o întâlnește pe America Chavez, care călătorește prin multivers și află că este vânată de o variantă coruptă a Wandei Maximoff, care vrea să-și ia puterile pentru a se îndrepta, mai apoi, către alt univers și a se reuni cu fiii săi.

Continuarea MCU a fost întâmpinată cu recenzii în general pozitive din partea criticilor pentru regia elegantă a lui Raimi, dar și pentru schimbarea de ton și performanța lui Elizabeth Olsen, în timp ce criticile au fost îndreptate către intriga supraîncărcată și ritmul oarecum accelerat. În ciuda recenziilor mixte, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a fost un succes în cinematografe, încasând peste 951 de milioane de dolari față de bugetul său de producție, de 200 de milioane de dolari, devenind filmul cu cele mai mari încasări ale anului, ca mai apoi să fie depășit detașat de Top Gun: Maverick.

Ipoteză nouă despre viitorul X-Men, trasat de Doctor Strange 2

Cu câteva săptămâni înainte de premiera de pe streaming, pe Disney+, Honest Trailers aruncă o bombă, reanalizând, într-un mod plin de umor, acțiunea din Doctor Strange 2.

După cum arată trailerul onest pentru Doctor Strange în Multiverse of Madness, fanii ar trebui să fie îngrijorați în legătură cu ceea ce le-ar putea rezerva viitorul eroilor X-Men, odată cu moartea lui Xavier (interpretat de Patrick Stewart).