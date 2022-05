Doctor Strange 2 continuă să domine preferințele românilor: cât de urmărit este încă în cinematografele de la noi din țară

Cu toate că tendința nu se aplică chiar peste tot în lume, românii par să fie mari fani ai noului film Marvel, Doctor Strange 2, așadar continuă să dea năvală în sălile de cinema pentru a-l vedea.

Și în ultima săptămână, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sau pe scurt Doctor Strange 2, a reușit să se mențină în topuri, în România, plasându-se, în continuare, pe locul unu în preferințele pasionaților de cinematografie, de la noi din țară. Până acum, pelicula în care îl putem vedea pe reputatul actor și nominalizat la premiile Oscar, Benedict Cumberbatch, a strâns 1.209.851 de lei, bani pe care românii i-au plătit pe bilete, în sălile de cinematograf.

Ce alte filme, în afară de Doctor Strange 2, se mai află pe lista celor preferate de români

Imediat după Doctor Strange 2 se află Fireheart, cu 120.285 de lei, urmat de Firestarter, adaptare după romanul lui Stephen King. Pelicula a încasat 140.154 de lei, în România.

Locul patru este ocupat de Băieții Răi, care coboară trei locuri și ajunge la suma de 123.791 de lei.

Sonic and the Hedgehog coboară, la rândul lui, cu toate că s-a bucurat de suficient succes, la noi în țară. Până acum, cinefilii români au scos din buzunare 104.032 de lei pentru a vedea comedia.

Downton Abbey: A New Era reprezintă surpriza clasamentului, încasând la debut 83.506 lei, având astfel șanse să urce considerabil în top, în săptămânile următoare.

Cea mai mare coborâre din acest top este înregistrată de Iepurele-Găină și Hamsterul Întunericului, care a picat opt locuri, până pe locul nouă, cu 53.703 lei încasați, până în momentul de față.

Orașul Pierdut este filmul care, la opt săptămâni de la lansarea sa a încasat 41.183 de lei și se situează încă în top, mai exact pe locul zece al clasamentului. Din distribuția acestui film fac parte Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt și Sandra Bullock.