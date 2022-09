VIDEO Dead Island 2, confirmat: ar putea fi cel mai agresiv joc cu zombi și cel mai arătos

Se lucrează la Dead Island 2 de aproximativ un deceniu, dar acum îți poți face o idee despre cum arată și când se va lansa în forma finală. Mai multe clipuri confirmă deja particularități incredibil de agresive și cu o grafică actualizată.

Pe 3 februarie 2023 se va lansa Dead Island 2. Jocul va fi disponibil din start pe PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia și PC (Epic Games Store). Primele detalii legate de noul titlu au ajuns online în contextul conferinței de deschidere din cadrul Gamescom Opening Night Live. Ca referință, primul joc din serie s-a lansat în 2011 și, deși au mai existat câteva actualizări pentru el, alt aspect este mai impresionant. Dead Island 2 a fost dezvăluit în mod oficial în 2014, în urmă cu 8 ani.

Dacă îți plac jocurile cu zombi, dar nu ți-a mai fost satisfăcut de mulți ani apetitul pentru o poveste cum se cuvinte, Dead Island 2 se anunță a fi perfect pentru amatorii de sânge digital. În noul titlu, vei putea să intri în pielea unuia din șase personaje cu abilități particulare și o voce unică. Acțiunea se petrece în Los Angeles, iar întregul joc a fost creat ca un omagiu adus perioadei clasice a Hollywood și filmelor horror devenit cult în ultimele decenii.

Are o poveste fascinantă, o serie de elemente RPG și un mod cooperativ de care te poți bucura cu până la trei alți prieteni. Toate cele șase personaje pot fi personalizate în funcție de preferințele tale, în timp ce un sistem de aptitudini sau skills îți dă libertatea să modifici numeroase particularități în timp real. Pentru că este un joc cu și despre zombi, te vei bucura să afli că există câteva zeci de tipuri de zombi cu care vei interacționa în joc.

După numeroase amânări și o lungă perioadă în care nu se mai aștepta nimeni să-l joace vreodată, partea de dezvoltare a căzut acum în sarcina celor de la Dambuster Studios, din spatele Deep Silver, aceeași echipă responsabilă de Homefront: The Revolution. Ca un parteneriat ciudat, jocul va veni cu suport pentru Alexa Game Control. Asta înseamnă că suportă comenzi vocale, nu că trebuie să îți cumperi o boxă inteligentă de la Amazon.

