Ultimul episod din sezonul al doilea Star Trek: Picard, cadoul suprem pentru fanii devotați și nostalgici ai francizei

Dacă ești fan nostalgic și devotat al francizei și n-ai mai plâns de ceva vreme, ai toate șansele să faci asta uitându-te la ultimul episod din sezonul al doilea Star Trek: Picard.

Din start, poate că ar fi corect din partea mea să menționez că articolul de față ar putea să conțină spoilere. Oricât m-aș chinui să „nu dau din casă”, componenta emoțională nu mă lasă să fiu sută la sută echidistantă, iar asta nu e neaparat vina mea, ci „vina” lui Jonathan Frakes (Will Riker, în Next Generation), cel care a decis desfășurarea acțiunii și punerea ei în scenă.

Am urmărit „școlărește” fiecare episod, pe măsura apariției. Deși dezamăgită de multe dintre producțiile Star Trek, din ultimii ani, fiind o fană convinsă a poveștilor cu „tâlc”, născocite de geniul absolut Roddenberry, mă declar pe deplin mulțumită de sezonul doi al Star Trek: Picard, mai ales acum, că am apucat să văd și ultimul episod, cel cu numărul zece.

Star Trek: Picard a încheiat magistral al doilea sezon

Încă de la început, am știut că al doilea sezon va fi mult mai bun ca primul, strict prin prisma apariției unor personaje clasice ca Guinan, Q, Seven of Nine, regina Borg, Will Riker sau Deanna Troi. Cu toate astea, îți garantez că scenariul este, de asemenea, pe măsura așteptărilor, fiind acum capabilă să declar, fără niciun dubiu, că Star Trek: Picard este Star Trek.

Ultimul episod vine, de asemenea, cu câteva surprize, astfel încât să te facă să plângi, să zâmbești nostalgic și să vrei să vezi mai mult. Vei putea face asta în sezonul al treilea care va fi, din nefericire, și ultimul.

Așadar, aș putea fi tentată să spun că trei sezoane din singura producție Trek care readuce spiritul clasic înapoi sunt prea puține. Cu toate astea, puțin și bun e o variantă mult mai ok decât mult și lălăit, cu un scenariu discutabil, scris pe sistemul „ca să fie”.

În mod evident, Star Trek: Picard este cadoul ideal primit de toți fanii nostalgici și devotați ai francizei, sezonul doi reprezentând cea mai frumoasă parte a cadoului. Nu pot decât să sper că sezonul al treilea va fi cel puțin la fel de bun.

Mai mult, aștept cu interes, la fel ca tine, lansarea oficială Strange New Worlds care, cu puțin noroc, va semăna mai mult cu Picard și mai puțin cu Discovery.