Cum a fost surprinsă Dalida din Las Fierbinți în public. Actrița de la Pro TV a trecut printr-o transformare incredibilă

Ecaterina Ladin devenea mamă pentru a doua oară în urmă cu un an. Aceasta a trecut printr-o transformare incredibilă, iar unii fani abia au recunoscut-o la Premiile Gopo. Dalida din serialul românesc ,,Las Fierbinți” a arătat impresionant la celebrul eveniment al actorilor. Ea părea total schimbată față de aparițiile sale publice sau de cele din cunoscutul proiect de la Pro TV.

Ecaterina Ladin este una din cele mai iubite actrițe de la noi. Aceasta interpretează personajul Dalida din serialul românesc ,,Las Fierbinți”.

Ea a devenit mamă pentru a doua oară în urmă cu un an, iar acum fanii au văzut-o total schimbată. Actrița este o persoană discretă și nu apare des în diverse emisiuni sau la evenimente mondene.

Iată că a fost prezentă la Premiile Gopo de curând. Ecaterina Ladin și-a făcut apariția schimbată la celebrul eveniment. Întrebată despre noua imagine și energia pe care o are, ea a spus că este mamă a doi copii acum, fiind ținută în priză tot timpul.

„Mai am un copil! De aia sunt așa. Mă ține în priză și nedormită. Am remarcat că, atunci când nu dorm, funcționez cel mai bine. Nu știu dacă am slăbit sau cât am slăbit, dar eu mă simt bine.

Și asta pentru că am activitate. Tocmai am încheiat vacanța. Deci, începem filmările pentru Las Fierbinți! Ne vom aduna în câteva zile pe platourile de filmare pentru sezonul 21 al serialului de la Pro TV.

În plus, am și o piesă nouă, la care lucrez acum. Sper să se deschidă sezonul și la Mamma Mia și să reluăm spectacolele”, a mai spus actrița, în foaierul Teatrului Național, pentru click.ro.