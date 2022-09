VIDEO Bardo, al lui Iñárritu, răsfățat la Festivalul de Film de la Veneția, a primit trailer: când îl vezi în cinematografe, dar pe Netflix

Povestit pe tonul clasicei melodii de la The Beatles „I Am the Walrus”, noul trailer pentru Bardo, de Alejandro G. Iñárritu a apărut ieri, oferind spectatorilor doar o privire din ceea ce s-a putut experimenta pe deplin la Festivalul de la Veneția, luna aceasta.

Acolo, la Festivalul de Film de la Veneția, filmul a fost aplaudat timp de șase minute, în cadrul premierei mondiale de trei ore, de pe 2 septembrie. Regizorul a tăiat 22 de minute din film încă de atunci, ducând durata de rulare la aproximativ 2 ore și jumătate.

Cu un scenariu scris de Iñárritu și Nicolás Giacobone, Bardo este prezentat ca fiind o comedie nostalgică, ce se desfășoară pe fondul unei călătorii personale epice.

De fapt, este un fel de cronică a unui renumit jurnalist mexican și realizator de documentare care se întoarce acasă și trece printr-o criză existențială, în timp ce se luptă cu identitatea sa, relațiile familiale, haosul amintirilor, precum și cu trecutul țării de baștină, căutând tot timpul răspunsuri. E o călătorie în trecut, cu incursiuni în prezent. Un fel de melanj între două timpuri care par diferite, însă nu sunt.

Bardo urmează să fie lansat în cinematografe, dar și pe Netflix, în perioada următoare

Actorul mexican Daniel Giménez Cacho îl interpretează pe Silverio Gama în Bardo (pe numele complet al filmului, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths). Acesta este primul film al lui Iñárritu care a fost filmat în Mexic, după Amores Perros, din 2000.

Distribuția îi include, de asemenea, și pe Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid și Iker Solano.

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths va sosi în cinematografele în Mexic pe 27 octombrie, urmat de o lansare limitată în cinematografele în SUA, Spania și Argentina, în data de 4 noiembrie.

Filmul va fi lansat la nivel global în data de 18 noiembrie – dată la care, cel mai probabil, va sosi și în România.

Ulterior, va debuta și pe Netflix, pe 1 decembrie, anul acesta.