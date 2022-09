VIDEO Apple Watch Series 8, iPhone 14, Disney, Unchain, Ethereum, Google Maps, Assassin’s Creed – Playtech News Bytes 8

Playtech News Bytes a ajuns la episodul opt, motiv pentru care, și de această dată, atragem atenția asupra celor mai interesante subiecte din ultima săptămână, într-un format prietenos și ușor de urmărit, mai ales de pe ecranul telefonului.

Ceasul Apple Watch seria 8 vine cu noi senzori care detectează accidentele rutiere

Noul ceas de la Apple vine cu funcții noi. În primul rând, ceasul poate monitoriza sănătatea femeilor prin noul senzor de temperatură. Acesta înregistrează temperatura la încheietura mâinii odată la fiecare cinci secunde. În acest fel, puteți vedea schimbările de peste noapte. Mai mult decât atât, dispozitivul poate detecta accidentele de mașină, datorită a două noi accelerometre. Acestea funcționează împreună cu ceilalți senzori deja incluși în Apple Watch.

Cel mai rezistent dispozitiv al companiei Apple este Watch Ultra

Watch Ultra se adresează cu precădere oamenilor pasionați de sport în aer liber. Din acest motiv, carcasa este construită din titan și rezista la impact. Ceasul poate fi folosit și la sporturi acvatice sau scufundări. Poate cea mai importantă funcție de pe Watch Ultra este alarma. O sirenă de 86 de decibeli ar trebui să te ajute să rămâi în siguranță chiar și atunci cand te pierzi pe traseele montane. Apple spune că sunetul alarmei poate fi auzit până la 600 de metri distanță.

Vânzări dezamăgitoare Pentru Apple. De când au început precomenzile iPhone 14 și 14 Plus, se vând mai rău decât iPhone 13.

Într-o postare pe rețelele sociale, un analist Apple spune că modelele obișnuite ale iPhone 14 au un rezultat „rău” în comparație cu seria iPhone 13. Pe de altă parte, Apple vede rezultatele precomenzilor iPhone 14 Pro Max ca fiind „bune” și „neutre” în ceea ce privește versiunea Pro. Aceasta statistica vizează China deoarece acolo se vând multe milioane de unităţi pe an. Și în România se pare ca fanii Apple aștepta pentru un Pro Max. Cei care doresc modelul simplu fiind extrem de puțini. Nu putem spune dacă Apple a eșuat sau nu cu modelele de bază, dar următoarea perioadă ne va arăta răspunsul

Fanii apple nu au mai avut răbdare și au comandat telefoane imediat după lansarea iPhone 14. Așa a ajuns Apple ca, la mai puțin de o saptamana de la lansare, să înregistreze un număr record de comenzi.

Unchain este jocul românesc care te îndeamnă la mișcare în aer liber

Acest joc își propune să transforme viața sedentară într-una activă. Practic, fiecare utilizator trebuie să rezolve anumite misiuni individuale sau de grup. Ca să rezolve o misiune, utilizatorul trebuie să facă mișcare folosind aplicația Unchain. Misiunile presupun activități fizice precum alergare, plimbare cu bicicleta, cu rolele, cu trotineta sau mers pe jos. De asemenea, în cadrul aplicației veți descoperi și pastile de cultură generală precum și informații utile despre un stil de viață echilibrat, mișcare și sport.

Disney lansează primul scurtmetraj în realitatea virtuală

Remembering spune povestea unei scriitoare aflate în mijlocul procesului de creație. Un telefon care sună îi distrage atenția, făcând-o să uite o idee importantă. Împreună cu copilul ei interior, ea încearcă să recupereze gândul pierdut într-un tărâm fantastic care reprezintă propria ei imaginație. Pentru scurtmetrajul de 8 minute, Disney oferă o aplicație pentru smartphone cu realitate augmentată

Ethereum trece la un sistem prin care consumul de energie scade cu 99%

O tranzacție Ethereum consumă exact aceeași cantitate de energie electrică precum o casă pe parcursul unei zile. Imaginati-va acum cam cat de mare este consumul de energie ținând cont ca ethereum este a doua cea mai importantă criptomoneda după Bitcoin. Din acest motiv și nu numai, s-a luat decizia unei fuziuni. Aceasta reprezintă o recondiționare completă a proiectului care a funcționat timp de șapte ani. Practic, sistemul nou va consuma cu 99% mai puțină energie și vor exista mult mai puține emisii de carbon. Acesta este primul pas pe care ethereum îl va implementa în lumea cripto

Ucraina foloseşte un program de recunoaştere facială pentru a identifica soldaţii ruşi ucişi pe teritoriul său

De la începutul războiului Ucraina a adus o mulțime de aplicații pe câmpul de luptă. După succesul așa numitei aplicații de ridesharing pentru tunuri, de aceasta dată, Ucraina a dezvoltat un program de recunoaştere facială pentru a identifica soldaţii ruşi ucişi pe teritoriul său. Programul folosește o baza de date cu 2 miliarde de fotografii. Scopul acestui software este de a anunța familiile defuncților. Mai mult, Ucraina spune că în acest fel vor fi ocolite și filtrele propagandei ruse de război

Google Maps are funcție nouă cu ajutorul căreia reduce emisiile de carbon și economisește bani

Funcția de rută ecologică a ajuns și în România. Practic, de acum, utilizatorii pot alege să ajungă la destinație pe ruta cu cel mai mic consum de carburant, reducând emisiile de carbon și economisind bani. În momentul în care adaugam destinația, pe lângă cea mai rapidă rută, va apărea și ruta ecologică. Aceasta ar putea avea timp diferit față de cel mai rapid traseu. Totuși, ca aplicația să funcționeze, trebuie să introduceți date despre motorizarea masini dv, iar pe baza acestora se va calcula și ruta ecologică.

Assassin’s Creed Mirage revine in 2023.

Ubisoft a anunțat că acțiunea se petrece În Bagdad cu două decenii înainte de evenimentele din Assassin`s Creed Valhalla. Personajul principal este Basim care are abilități noi, dar și un prieten cu pene. Vulturul va detecta amenințări încă dinainte ca tu sa le observi. O alta noutate în joc este prezența arcașilor care vor putea sa elimine pasărea, deci trebuie sa fii foarte atent. Până la lansare, fanii pot juca The Last Chapter, care va sosi mai târziu în acest an și care va completa povestea Valhalla.

Filmul cel mai așteptat din această săptămână se numește Ticket to Paradise

Julia Roberts și George Clooney sunt în rolurile principale ale acestui film. Pelicula explorează povestea unui cuplu divorțat. Cei doi protagoniști pornesc către Bali pentru a-și convinge fiica sa nu facă aceleași greșeli pe care le-au făcut și ei în urma cu 25 de ani. Filmul s-a filmat în Australia și a generat aproximativ 270 de locuri de muncă.