Apple Watch Ultra: „Mărul” a creat cel mai rezistent dispozitiv al său, până acum

Upgrade-uri premium peste tot, inclusiv prețul cerut.

În plus față de debutul Watch Series 8, Apple a mai lansat un dispozitiv pentru mână. Conform zvonurilor, compania a construit o versiune a dispozitivului său purtat la încheietură, care este mai mare și mai durabil, cu o durată de viață mai lungă a bateriei decât modelele standard.

Destinat exclusiv oamenilor care fie sunt foarte activi, fie petrec mult timp în aer liber, Apple Watch Ultra oferă o serie de upgrade-uri premium față de restul seriei 8. Dar toate acestea vin cu un preț mai mare.

Mai durabil

Cea mai evidentă diferență între noul model Ultra și restul gamei Seria 8 este dimensiunea. Watch Ultra de 49 mm este vizibil mai mare cu un ecran mai mare, ceea ce înseamnă că ar putea să nu fie ideal pentru persoanele cu încheieturi mai mici.

Acest spațiu suplimentar de afișare este menit să permită utilizatorilor să vizualizeze mai multe date despre sănătate și activitate decât versiunile mai mici ale dispozitivului purtabil. Și, desigur, Ultra va avea propriile fețe de ceas special concepute pentru ecranul mai mare, precum noua opțiune de orientare.

Fața wayfinder, de exemplu, nu arată doar o busolă, dar are și spațiu pentru încă opt funcții. Ecranul este de două ori mai luminos decât orice Apple Watch până acum, până la 2.000 de nit.

Apple Watch Ultra este mai robust, ceea ce spune compania va face dispozitivul mai durabil pentru tot felul de activități.

Materiale premium

Carcasa de titan de calitate aerospațială este construită pentru a rezista la impacturile de margine. Există, de asemenea, un nou buton de acțiune care este personalizabil pentru o serie de comenzi, cum ar fi începerea unui antrenament sau scăparea unui indicator de orientare.

Difuzoarele îmbunătățite asigură că poți auzi și fi auzit chiar și atunci când ești afară. O sirenă de 86 de decibeli ar trebui să te ajute să rămâi în siguranță, un sunet despre care Apple spune că poate fi auzit până la 600 de metri distanță.

Apple Watch Ultra este și mai rezistent la apă, ceea ce înseamnă că îl poți lua în ape mai adânci, inclusiv în timpul scufundărilor.

De asemenea, GPS-ul a fost actualizat, astfel încât să ai cele mai precise statistici disponibile în orice moment, iar aplicația busolă oferă acum un instrument de backtracking care aruncă ace de-a lungul drumului tău. Apple spune că Ultra oferă cel mai precis GPS de pe orice ceas de până acum, datorită configurării cu frecvență duală și noilor algoritmi de poziționare.

Noi funcții

În interior, Watch Ultra este echipat cu un senzor de temperatură care te poate avertiza cu privire la o serie de date de sănătate. Noul senzor va oferi, de asemenea, informații aplicațiilor de fertilitate și de urmărire a ciclului. Apple a îmbunătățit, de asemenea, detectarea accidentelor datorită actualizărilor accelerometrului și barometrului din seria 8. Toate acestea se adaugă funcțiilor existente, cum ar fi urmărirea ritmului cardiac, SOS de urgență și detectarea căderilor.

Un ceas mai mare înseamnă și o baterie mai mare. Apple spune că Watch Ultra are o autonomie de 36 de ore per încărcare. Datorită unui nou mod de consum redus în watchOS 9, dispozitivul poate funcționa mai eficient pentru a prelungi timpul de uzură cu până la 60 de ore. Un mod de noapte va bloca lumina albastră pentru a reduce oboseala ochilor în întuneric. În plus, watchOS are o serie de upgrade-uri specifice activității pentru alergare, drumeții, scufundări și alte activități, extinzând abilitățile Watch Ultra cu mult peste restul gamei Series 8.

După cum te poți aștepta, toate aceste upgrade-uri vin cu o creștere semnificativă a prețului. Apple Watch Ultra va costa 799 USD când va sosi pe 23 septembrie.

Această etichetă de preț se potrivește cu ediția actuală Apple Watch, care începe de la 799 USD pentru Seria 7.

Apple are, de asemenea, benzi noi: Trail Loop pentru alergători, Alpine Loop pentru drumeți/exploratori și Ocean Band pentru sporturi nautice și scufundări.