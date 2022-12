Vești proaste pentru fanii PlayStation: ce joc urmează să fie retras de pe PS Plus Extra

Din păcate, abonații PlayStation Plus Extra vor pierde accesul la un nou joc major în decembrie 2022.

O descoperire pe pagina PlayStation Store a dezvăluit când Assassin’s Creed Valhalla va fi eliminat din abonamentul PS Plus Extra și este mai aproape decât s-ar putea aștepta majoritatea jucătorilor. Titlul a fost un joc major oferit pe serviciu de la începutul PS Plus Extra la începutul acestui an.

Înlăturarea lui Assassin’s Creed Valhalla este o decizie majoră, având în vedere că a fost una dintre principalele atracții ale serviciului de abonament, fiind prezentă în mare parte în reclame.

PS Plus Extra este un serviciu de abonament pentru PlayStation 4 și 5

Abonații la PS Plus Extra vor avea timp până pe 20 decembrie să descarce jocul. În caz contrar, opțiunile de achiziție externe vor fi singura modalitate de a accesa Assassin’s Creed Valhalla de acum înainte. Un alt joc, Grand Theft Auto: Vice City – Definitive Edition este de așteptat să expire în februarie, așa că abonații mai au timp pentru a-l juca.

Aceasta este o veste dezamăgitoare pentru jucătorii și fanii celei mai noi versiuni din franciza Assassin’s Creed. Mulțimea cel mai dezamăgită de știri sunt cei care s-au înscris recent la serviciu pentru a juca jocul, deoarece acum vor avea un timp limitat pentru a-l termina înainte ca acesta să dispară.

Deși, sper, că va fi adăugat înapoi în catalog într-un viitor nu atât de îndepărtat. Vestea eliminării este cel puțin frustrantă pentru mulți, dar cel puțin încă pot cumpăra jocul cu reducere. Pe partea bună, poate că expirarea PS Plus Extra de la Assassin’s Creed Valhalla va face loc pentru mai multe jocuri grozave care vor ajunge în catalog în viitorul apropiat. Abonații vor trebui să aștepte și să vadă care este următorul pas al celor de la Sony.

Assassin’s Creed Valhalla este disponibil acum pentru PC, PS4, PS5, Xbox One și Xbox Series X/S.