Cât timp mai ai Call of Duty pe PlayStation: ce spune Microsoft

Oferta a fost făcută la începutul acestei luni pentru a ajuta la promovarea achiziției Activision.

Achiziția propusă de Microsoft în valoare de 69 de miliarde de dolari a Activision Blizzard se confruntă cu un control intens din partea autorităților de reglementare din întreaga lume, unul dintre principalele probleme fiind viitorul seriei Call of Duty pe platformele PlayStation. Într-un efort de a ajuta la atenuarea acestor preocupări și de a duce la bun sfârșit acordul, Microsoft a declarat pentru New York Times că la începutul acestei luni s-a angajat să încheie un acord pe 10 ani cu Sony pentru a păstra seria Call of Duty pe consolele PlayStation.

Este puțin ironic, pentru că în ultimii ani proprietarii PlayStation au avut de fapt un avans față de noi, ceilalți, cu acces timpuriu la testele beta Call of Duty și la alt conținut. Acest lucru pare foarte puțin probabil să continue dacă seria este sub conducerea Microsoft, dar Sony este mai îngrijorată că ar putea fi întreruptă complet. Microsoft a declarat la scurt timp după ce planul de achiziție a fost anunțat că dorește „să păstreze Call of Duty pe PlayStation”, dar fără nicio specificitate în afară de onorarea acordurilor care erau deja în vigoare.

Microsoft face orice pentru a cumpăra Activision

Problema a luat ceea ce părea a fi o înclinație personală în septembrie, când șeful Xbox, Phil Spencer, a spus că Microsoft a garantat lansările Call of Duty pe console PlayStation „pentru cel puțin câțiva ani dincolo de actualul contract Sony”. Acest lucru l-a determinat pe CEO-ul PlayStation, Jim Ryan, să spună că oferta a durat doar trei ani după încheierea acordului actual, pe care l-a descris ca fiind „inadecvată la multe niveluri”.

La sfârșitul lunii octombrie, Spencer a spus că Microsoft va continua să lanseze Call of Duty pentru console PlayStation „atâta timp cât există un PlayStation pe care să îl livreze”. Această nouă ofertă de 10 ani este puțin mai puțin largă decât atât, dar și puțin mai ușor de stabilit contractual și vorbește despre hotărârea Microsoft de a realiza achiziția. De asemenea, va fi mult mai greu pentru Sony să renunțe decât promisiunile vagi și un angajament de trei ani.

Rămâne de văzut dacă este suficient pentru a include autoritățile de reglementare. Exclusivitatea consolei este doar o problemă: există și îngrijorarea că a avea jocuri Activision pe Game Pass îi va oferi „un avantaj de neegalat” față de alte servicii de streaming. Microsoft a declarat în octombrie că are un acord cu Sony care menține Call of Duty off Game Pass, dar care va expira probabil la un moment dat; atunci când se va întâmpla, se pare că Call of Duty va deveni unul dintre jocurile marcaje ale Game Pass.

Achiziția Activision de către Microsoft este revizuită de 16 organisme guvernamentale diferite, potrivit raportului Times. Arabia Saudită și Brazilia au aprobat acordul, dar agențiile din SUA, Marea Britanie și UE continuă să investigheze.