Vești bune pentru fanii Ubisoft: ce se întâmplă cu Rainbow Six Siege

Ubisoft a anunțat că va aduce popularul său FPS tactic, Rainbow Six Siege, pe dispozitive mobile.

Compania spune că versiunea mobilă a jocului, denumită în mod adecvat Rainbow Six Mobile, va aduce gameplay-ul de bază al versiunilor pentru PC și consolă atât pe dispozitivele iOS, cât și pe cele Android.

Potrivit anunțului Ubisoft, Rainbow Six Mobile va fi un „joc FPS competitiv și tactic cu două echipe de 5 – Atacatori și apărători”, la fel ca titlul original. Dar, în ciuda asemănărilor, Rainbow Six Mobile nu va fi un port unu-la-unu al versiunilor de PC/consolă cu interfață de utilizare optimizată și comenzi pentru ecranele tactile.

În schimb, Ubisoft a construit versiunea mobilă de la zero, având în vedere utilizarea mobilă. Datorită acestui fapt, jocul va oferi un sistem complet nou de control al jocului, optimizări ale interfeței de utilizare pentru dispozitive mobile și imagini optimizate în joc. Cu toate acestea, nu poți juca jocul acum.

Ubisoft Montreal spune că a modificat jocul pentru a face meciurile mai scurte, dar jucătorii pot aștepta cu nerăbdare hărțile clasice Rainbow Six Siege, inclusiv Bank și Border, care vor reveni.

