Far Cry 6, anunț important pentru fanii seriei: ce vei găsi în viitorul joc Ubisoft

A fost anunțat o parte din conținutul suplimentar care va fi disponibil în noul Far Cry 6.

Mai trebuie să așteptăm o lună până când va fi lansat Far Cry 6, cu toate astea, Ubisoft nu pierde timpul și ne prezintă deja o parte din lucrurile pe care jucătorii vor putea să le facă după lansare.

Ubisoft a confirmat că jocul va fi lansat exclusiv pe Epic Games Store și Ubisoft Store și va fi disponibil și pe serviciul său de abonament, Ubisoft +. Dar nu va fi pe Steam.

Compania crede că fanii sunt pregătiți să se întoarcă într-un cadru tropical, adică pe insula Yara. Dezvoltatorii au dat de înțeles că mașinile de epocă ale națiunii au fost inspirate din Cuba. Esperanza este capitala Yarei, primul mediu urban dintr-un joc Far Cry, despre care Ubisoft spune că va funcționa puțin diferit față de jocurile din trecut.

„Verticalitatea schimbă complet jocul”, a spus regizorul narativ Navid Khavari. „A putea alerga pe acoperișuri, a folosi aleile din spate, a lupta împotriva unora dintre cei mai duri adversari din joc în acest cadru, cred că este cu unic și proaspăt.”

DLC și Season Pass

În Far Cry 6, își vor face apariția Danny Trejo, Rambo și echipajul Stranger Things într-o serie de misiuni suplimentare, disponibile gratuit în anul următor. Acest conținut bonus va putea fi jucat co-op sau solo.

În „Danny and Dani vs Everybody”, îl vei ajuta pe Danny Trejo să își livreze faimoșii tacos. Evident, Trejo e înarmat cu o macetă, exact cum te-ai aștepta.

Misiunea inspirată din Rambo se numește „Rambo: All the Blood” și are o poveste inspirată direct dintr-un film de acțiune din anii 1980.

Ultima misiune gratuită este o combinație cu Stranger Things numit „The Vanishing”. În această misiune jucătorii trebuie își caută câinele, Chorizo.

Abonamentul de sezon Far Cry 6 va fi lansat la sfârșitul anului 2021 și va cuprinde trei misiuni cu personajele negative din seriei, detaliindu-și poveștile prin intermediul mecanicii de tip „die-and-retry”. Aceste misiuni se pot juca solo sau co-op, ca și jocul principal. Popularul spin-off Far Cry 3, Blood Dragon, este, de asemenea, inclus în abonamentul de sezon.

Data lansării Far Cry 6 este 7 octombrie 2021 pentru PC, Stadia, PS4 și PS5 și Xbox One și Xbox Series X.