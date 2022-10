Vestea bună pentru micii agricultori din România, o mână de ajutor de la statul român: ce este Casa de Comerț

Autoritățile de la București fac un efort să întindă o mână de ajutor agricultorilor români care caută o piață de desfacere pentru produsele agricole ”Made in Romania”. Noul proiect este intitulat Casa de Comerț și, din câte se pare, va fi nouă instituție subordonată ministrului Agriculturii.

Petre Daea a fost prezent în weekend la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai. În acel context a făcut mai multe dezvăluiri despre viața personală, dar și profesională. A detaliat cum merge o zi de lucru în cadrul instituției pe care o conduce, dar a explicat și un nou proiect pe care îl are în vedere pentru a ajuta producătorii de la noi din țară.

Ce este Casa de Comerț

Conform spuselor ministrului Agriculturii, instituția pe care o reprezintă are în proiect realizarea unei așa numite Case de Comerț, o nouă instituție care facilitează colectarea produselor agricole de la mici producători români și livrarea acestora către consumatori. În teorie, un pas important a fost făcut în acest sens prin Casa de Comerț Unirea, dar respectivul mecanism vizează doar cantitățile livrate en-gros.

Întrebat dacă agricultor român este condamnat la sărăcie, răspunsul a fost unul cât se poate de tranșant. ”Nu, categoric nu. Și dovada o fac rezultatele obținute de agricultorii români. Sigur, vorbim și de afacerile însemnate, dar vorbim și de producătorul mic, care are nevoie de Casa de Comerț, care sa adune aceste produse și să le ducă la consumatorii care vizează aceste produse. Am convenit ca produsele românești sunt superioare produselor străine, la pret sunt mai ieftine, dar este nevoie ca aceasta Casa de Comerț, pe care o sa o deschidem in curand, sa le faca accesibile”, a explicat oficialul.

Cu această ocazie, Daea și-a manifestat și speranța că românii vor consuma mai multe produse de pe meleaguri mioritice pentru simplul fapt că sunt mai bune și, de cele mai multe ori, mai ieftine. Întrebat dacă are o explicație pentru dieta nesănătoasă a românilor, o explicație pentru faptul că mănâncă prost, ministrul a răspuns simplu. ”În primul rand nu ar trebui. Pentru ca nu suntem atenți. Am făcut o echipa mixtă cu specialiști care au plecat în țările de unde importăm.

Este vorba și despre etichetarea și prezentarea produselor respective. Dar lumea a început sa inteleaga, deși tot mai suntem atrași de etichetă, ne ducem după aia mai colorata. Trebuie sa etichetam produsele românești, ca romanii sa știe și să consume. Nu mancam mai prost, daca folosim produse românești. Daca mancam produse de afară, e mai greu sa ai încredere. Să mâncăm produse românești, cunoaștem producătorul, avem trasabilitate. ANPC vad ca e extrem de activ, cu acțiuni concrete, si bine face, pentru a-i informa pe consumatori care este situația în piață”, este de părere ministrul.