Se dau bani de la stat românilor afectați de secetă: cum se calculează, până când poți să depui dosarul

Plata unui astfel de avans de 70% pentru crescătorii de animale din România reprezintă o premieră. „Este un sprijin important, izvorât din necesitatea de a ajuta fermierii care au fost în situaţia aceasta de secetă. Eu am intervenit la Comisia Europeană, am solicitat acest sprijin şi iată că am reuşit să reducem perioada de retenţie la animale de la 180 de zile la 100 de zile, în aşa fel încât să putem să dăm avansul şi la zootehnie, ceea ce nu s-a făcut până la această dată”, a subliniat Petre Daea, conform Economica.net.