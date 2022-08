Vedetele care strică planeta, iremediabil: cine abuzează de avioanele private, de la Taylor Swift la Jay-Z și Oprah

Un cont de Twitter a publicat o listă cu vedetele care poluează prin utilizarea avioanelor private, avionul lui Taylor Swift fiind în fruntea listei.

S-au folosit date de pe un cont de Twitter care distribuie traseul avioanelor deținute de celebrități.

Contul este deținut de adolescentul care a ținut evidența traseelor avioanelor lui Elon Musk, în ciuda faptului că CEO-ul SpaceX i-a oferit bani pentru a-l șterge, și postează date de zbor disponibile public, împreună cu informații suplimentare despre emisiile de CO2.

Contul a scos în evidență o serie de zboruri scurte efectuate de avioanele aparținând vedetelor (fie că celebritățile însele se aflau în ele sau nu) plus amprenta de carbon absurd de mare a călătoriilor. De exemplu, avionul lui Kylie Jenner a luat un zbor de 13 minute, la un cost de o tonă de emisii de dioxid de carbon.

Kylie Jenner’s Jet Landed in Van Nuys, California, US. Apx. flt. time 13 Mins. pic.twitter.com/PFx9Vxnt3M

În fruntea listei celor mai mari poluanți, potrivit contului, a fost avionul lui Taylor Swift.

Taylor Swift’s Falcon 7X Landed in Albany, New York, US. Apx. flt. time 4 Hours : 17 Mins. pic.twitter.com/ytRLTCKRtN

