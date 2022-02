Elon Musk l-a îmbogățit, fără să-și dea seama: cum l-a ajutat cel mai bogat om din lume, după ce l-a blocat pe Twitter

În urmă cu aproximativ o săptămână, a făcut înconjurul lumi povestea unui tânăr care urmărește avionul privat al lui Elon Musk și publică pe Twitter fiecare destinație nouă. Acum, povestea cu pricina a luat o întorsătură interesantă.

Pasionat de partea logistică a aeronauticii, Jack Sweeney are doar 19 ani. În orice alte circumstanțe, ar fi rămas complet necunoscut. A decis însă să-și folosească abilitățile de programare și afinitate pentru avioane cu scopul de a-și asocia numele cu cel mai bogat om din lume. El a creat Elon Musk`s Jet, un cont de Twitter cu ajutorul căruia poți să vezi cu precizie elvețiană pe unde se mai plimbă fondatorul Tesla și SpaceX folosind avionul personal. Cu această ocazie Sweeney atrage atenția asupra distanței parcurse, a costului cu combustibilul și tonele de emisii CO2 aruncate în spațiu.

Interacțiunea cu Elon Musk i-a adus o ofertă de muncă

După ce s-a viralizat noul cont de Twitter, Elon Musk s-a oferit să-i dea tânărului 5000 de dolari ca să-l închidă. Sweeney i-a cerut 50.000 ca să-și plătească o parte din studii. Cu o avere de aproximativ 277 de miliarde de dolari la începutul acestui an, Musk a decis să-l blocheze pe Twitter, decât să-i dea suma cerută.

Imediat după, compania Stratos Jet i-a oferit lui Jack Sweeney o ofertă de muncă. Aceasta este o companie privată localizată în Florida, SUA, ce operează zboruri charter. „A fost destul de cool. Ei [proprietarii companiei] sunt absolvenți ai UCF (University of Central Florida), deci e destul de interesant”, a declarat Sweeney pentru The New York Post.

Legătura dintre oferta de muncă și contul de Twitter legate de avionul lui Elon Musk au fost imediat evidente. Joel Thomas, președintele și CEO-ul companiei, a spus că i-a oferit lui Sweeney un job în echipa de dezvoltare a companiei după ce a aflat de „creativitatea” sa manifestată pe rețeaua de socializare. „Văzând interesul lui Jack față de aviația privată și capabilitățile sale tech, i-am deschis ușa să se alăture echipei noastre de dezvoltare”, a adăugat Joel pentru NYP.

Jack Sweeney nu a putut însă să accepte noua ofertă de muncă pentru că lucrează deja la o altă companie, unde construiește o platformă care să monitorizeze zborurile charter, în acest fel, sperând să ajute pasagerii să găsească locuri mai ieftine. „Lucrez deja pentru UberJets și am semnat un NDA așa că nu pot accepta în mod real”, explică el.