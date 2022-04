VanMoof pregătește modele noi de e-biciclete: când apar S5 și A5

VanMoof își actualizează gama de bază de biciclete electrice pentru prima dată în doi ani. Există două modele noi concepute pentru diferite cazuri de utilizare.

Compania a creat S5 având în vedere călătoriile mai lungi. A reluat cadrul drept pentru a crește înălțimea poziției de călătorie. Este pentru călăreți cu o înălțime între 165 și 210 cm. Există roți mai mari, de 27,5 inch, iar bicicleta electrică de bază cântărește 23 kg.

În ceea ce privește A5, acesta este proiectat mai mult pentru călătorii mai scurte și călătorii în oraș. Are un cadru în unghi cu un step-in inferior și este pentru călăreți cu înălțimea între 155 și 200 cm. Are roți de 24 de inch și cântărește 22 kg. Există suport atât pentru suporturile din spate, cât și pentru cele din față

Cel din față este proiectat pentru a transporta până la 10 kg și are un cordon elastic pentru a fixa articolele. Ambele biciclete pot fi echipate cu suporturi spate. Raft-ul obișnuit este proiectat pentru încărcături de până la 15 kg, în timp ce opțiunea pentru sarcini grele ar trebui să suporte confortabil până la 27 kg.

VanMoof a modernizat motorul pentru ambele biciclete. Cu motorul de 250 W, 5 V Gen 5, compania spune că aceste modele vor oferi cele mai line deplasări. Motorul are un e-shifter, senzor de cuplu și baterie integrată. Turbo Boost îmbunătățit va oferi un cuplu de 68 Nm, comparativ cu 59 Nm la S3 din 2020.

O actualizare necesară

Ambele biciclete au o baterie permanentă de 26 de celule, 47V, deși există mici diferențe. S5 are o capacitate de 487Wh, în timp ce A5 are o capacitate de 463Wh. La putere maximă și în modul economic, S5 va oferi o autonomie de până la 150 km, în timp ce A5 are o autonomie de până la 140 km. Le poți extinde cu până la 140 km cu bateria de click-on.

Folosind încărcătorul Gen 5, vei putea încărca bateria la 50% din capacitate în două ore și jumătate și complet în șase ore și 30 de minute. Încărcătorul de viteză scurtează acei timpi considerabil. Vei putea să-ți ridici bateria e-bicicletei la jumătate din capacitate într-o oră și la 100% în patru ore și jumătate.

Nou pentru S5 și A5 este o interfață cu afișaj LED integrat în ghidon. Există și un suport pentru telefon cu un port de încărcare USB-C.

Tehnologia antifurt include un blocaj cu lovitură de generație a 5-a pe care îl poți arma cu o apăsare a piciorului. Se va debloca automat la întoarcere. VanMoof lucrează la certificarea pentru asistența Apple Find My.

S5 și A5 sunt ambele mai scumpe decât S3 și X3, care costă 2.448 USD. Fiecare va costa 2.498 EUR.

Compania nu a menționat când va livra noile modele.