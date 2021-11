Serial 1, bicicleta electrică de la Harley-Davidson: ce am aflat după ce am dat la pedale

Serial 1 Cycle Company, un brand de biciclete electrice fondat împreună cu legendarul producător de motociclete americane Harley-Davidson, a adus în Europa cele mai noi produse ale sale.

Serial 1 este disponibil în trei modele de biciclete electrice Rush/Cty, Rush/Cty – Step Thru și Mosh/Cty.

Am avut oportunitatea să testez RUSH/CTY și pot să spun cu încredere că am rămas încântat de ce am descoperit. Jucăria asta poate, cu siguranță, să îți facă viața mai ușoară dacă stai în oraș. Recunosc, nu am testat-o pentru foarte mult timp, dar cred ca orice pasionat de biciclete electrice ar fi cucerit după o plimbare cu Serial 1.

Toate modele au cadrul din aluminiu, iar modelele Rush/Cty și Mosh/Cty sunt disponibile în patru mărimi, S, M, L și XL, în timp ce modelul RUSH/CTY STEP THRU vine în doar trei mărimi S, M și L. Toată gama dispune de un motor Brose S Mag care pornește rapid și poate urca pante și beneficiază de un cuplu de 90Nm și poate atinge o viteză maximă de asistență de 25 km pe oră.

Am avut bicicletele doar pentru câteva ore, dar a fost prima mea experiență cu un schimbător de viteze CVT sau transmisie variabilă continuă. Transmisia Enviolo cu butucul pe spate este complet închisă, alimentată electronic și nu necesită niciodată întreținere. Folosind o aplicație care se conectează la bicicletă prin Bluetooth, îți poți seta cadența ideală, astfel încât bicicleta să simtă întotdeauna că este în treapta perfectă.

O altfel de bicicletă

Mosh/Cty și Rush/Cty Step-Thru vin cu pachete de baterii de 529Wh, în timp ce Rush/Cty și Rush/Cty Speed vin cu pachetele mai puternice de 706Wh. Aceeași echipă care a dezvoltat bateriile pentru motocicletele electrice LiveWire Harley-Davidson a dezvoltat și aceste baterii. Bateriile integrate sunt montate foarte jos pe cadru, ceea ce ajută la centralizarea în masă și la o manevrare îmbunătățită.

Nu pot comenta despre timpul de încărcare sau estimările de autonomie ale Serial 1, deoarece nu am avut suficient timp pentru a împinge bicicleta și bateria la limită. Cu toate acestea, compania susține că Mosh/Cty are o autonomie de 56–168 de km, în timp ce variantele Rush/Cty au fiecare aproximativ 40 –185 de km rază de acțiune. „Dar multe vor depinde de modul de deplasare ales, tipul terenului și aportul la pedalare al biciclistului”, a adăugat compania.

Am fost puțin sceptic că Harley-Davidson ar putea reuși asta. Când auzi despre companii specializate în vehicule cu motoare cu ardere care își lansează propriile biciclete electrice, de cele mai multe ori, este doar o afacere de licențiere a mărcii.

Dar nu este cazul cu acest model. Aceste biciclete electrice sunt concepute și realizate de o echipă dedicată în cadrul departamentului de dezvoltare a produselor Harley-Davidson. Și acea dăruire și măiestrie strălucesc în produsele finale.

Serial 1 este disponibil și în România și poate fi achiziționată pentru următoarele prețuri, în funcție de modelul ales: Rush/Cty pentru 4750 de euro, Rush/Cty – Step Thru pentru 4650 euro și Mosh/Cty pentru 3550 de euro.