Val de insolvențe pentru firmele românești: așa-ți dai seama cât de greu ne e, de fapt

Ultimele rapoarte asupra mediului de business din România nu arată deloc favorabil. Din contră! Putem afirma, fără urmă de îndoială, că mediul privat se confruntă cu mari dificultăți, la fel ca persoanele fizice.

Potrivit celor mai recente date ale Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), în mediul de afaceri autohton se simte un puternic val al insolvențelor.

A crescut atât numărul companiilor intrate în impas, cât și cel al persoanelor fizice autorizate care au ajuns în acest punct dificil al insolvenței.

Cifrele nu arată deloc bine

Referindu-ne strict la cifre, vorbim despre o creștere cu 7,9% a numărului insolvențelor societăților comerciale și persoanelor fizice autorizate (PFA). Aceste date fac referire la situația pe anul 2021 și exprimă o comparație cu nivelul înregistrat în primul an al pandemiei de coronavirus, 2020.

Practic, în anul care tocmai s-a încheiat au fost înregistrate 6.144 de insolvențe.

Capitala este lider în clasamentul regiunilor care au înregistrat cel mai mare număr de insolvențe în rândul PFA-urilor. Aici, ONRC ne spune că au fost nu mai puțin de 1.107 de astfel de situații.

Important de menționat este faptul că, deși Bucureștiul e lider în acest top nedorit, se înregistrează, totuși, o scădere cu 13,92% față de 2020, când au fost consemnate 1.286 de insolvențe.

Clasamentul este completat de alte județe, precum Cluj, cu 492 de insolvențe (plus 28,8%), Bihor – 454 (plus 21,07%), Timiș – 306 (plus 3,73%) și Iași – 239 (plus 30,6%).

Avem și situații îmbucurătoare, de județe unde numărul insolvențelor societăților comerciale și persoanelor fizice autoritzate a fost foarte redus. Concret, ne arată datele ONRC, Cele mai puține insolvențe s-au înregistrat în județele Covasna – 21 (minus 22,22% comparativ cu anul precedent), Harghita – 22 (minus 35,29%) și Tulcea – 28 (minus 9,68%).

Oficiul ne oferă și un clasament al domeniilor de activitate care au avut cel mai mult de suferit din cauza insolvențelor. În acest context, cel mai mare număr de insolvențe a fost consemnat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.785 (plus 5,56%), în construcții – 1.044 (plus 16,39%) și în industria prelucrătoare – 748 (plus 14,02%).