Pentru mii de patroni, anul 2021 a fost capătul de linie: firmele s-au închis ca pe bandă

Anul 2021 a adus foarte multe provocări pentru mediul de afaceri din România. Mulți patroni nu au putut depăși problemele apărute și au fost nevoiți să pună lacătul pe ușă.

După primele 11 luni din 2021, putem trage o concluzie simplă, analizând datele oficiale puse la dispoziție de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). Se pare că, spre deosebire de aceeași perioadă a anului precedent, în 2021 numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 5,81%.

Se pare că al doilea an pandemic a pus și mai multă presiune pe managerii și profesioniștii români. Incertitudinea, criza energetică, lipsa de predictibilitate fiscală, presiunile de pe lanțurile de aprovizionare sunt doar câțiva factori care au dublat problemele deja existente în mediul de business românesc. Consecințele se văd cel mai bine în cifrele finalului de an.

Bucureștiul e lider de clasament la numărul firmelor insolvente

Din nou, Capitala deține supremația, având cel mai mare număr de societăți intrate în insolvență. Vorbim, totuși, despre o scădere a numărului de insolvențe, în plan local, dar, cu toate acestea Bucureștiul are cele mai multe firme și PFA-uri insolvente de pe întreg teritoriul României.

Practic, pentru primele 11 luni din 2021, s-au înregistrat 996 de firme și PFA-uri insolvente, în scădere cu 13,47% faţă de intervalul ianuarie – noiembrie 2020, când au fost consemnate 1.151 de insolvenţe

Bucureștiul este urmat în acest clasament de Cluj, cu 449 de insolvenţe (plus 36,47%), Bihor – 391 (plus 15,34%), Timiş – 280 (plus 2,56%) şi Iaşi – 209 (plus 24,4%).

Avem și regiuni din țară unde numărul insolvențelor se află la polul opus, fiind cel mai redus. Este vorba despre Covasna (17), Harghita (20) şi Tulcea (22).

Tot datorită raportului pus la dispoziție de ONRC, aflăm că există un clasament și în baza obiectelor de activitate. Prin urmare, cel mai mare număr de insolvenţe a fost consemnat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.594 (plus 4,46%), în construcţii – 924 (plus 13,24%) şi în industria prelucrătoare – 668 (plus 10,6%).