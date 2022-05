USR vine cu o primă reacție după ce Bogdan Licu a fost numit judecător la CCR. Deputații au decis să au decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la decizia Camerei Deputaților, în acest sens.

Formațiunea politică e de părere că propunerea PSD, votată de coaliția PSD-PNL-UDMR nu ar îndeplini criteriul constituțional al pregătirii juridice superioare.

„Curtea Constituțională este o instituție fundamentală a statului român. Totuși, de la an la an, numirile făcute de partide la CCR s-au degradat. Aveam odinioară judecători la CCR de anvergură. În ultima perioadă, cu mici excepții, partidele au preferat, însă, să numească doar cozi de topor, pe criterii strict politice. Astăzi, plenul Camerei Deputaților a avut de ales între original și copie, între original și plagiat. USR, ascultând vocea societății civile, a propus un judecător cu experiență, care și-a fundamentat întreaga carieră pe studiu, pregătire temeinică, note și concursuri pe bune, un judecător care este și formator la INM și care are un doctorat făcut ca la carte.

De cealaltă parte, a coaliției PSD-PNL, a venit contraexemplul, care a și fost votat pentru înalta demnitate de judecător la CCR: un candidat împins de la spate de serviciile secrete, care a avut rezultate submediocre de la liceu până la facultatea obscură și neacreditată pe care a terminat-o”, declară deputatul USR Stelian Ion.