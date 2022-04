Propunerile făcute de partide cu privire la postul de judecător al Curţii Constituţionale au fost acceptate în urma votului dat de comisia juridică din Camera Deputaţilor.

Astfel, Bogdan Licu, prim-adjunctul procurorului general al României, propus de PSD, judecătorul Cristi Danileț propus de USR și profesorul universitar Ioan Sabău-Pop, au primis avize pozitive, miercuri. Votul final va avea loc la începutul lunii mai.

Propunerile făcute de PSD, USR și AUR, pentru postul de judecător CCR, admise de comisia juridică a Camerei Deputaților

Propunerea PSD în numele lui Bogdan Licu a venit de la grupul parlamentar al social-democraților. Licu ocupă acum funcția de prim-adjunct al procurorului general al României și are 26 de ani de activitate în Ministerul Public.

Chestionat de către deputaţii din comisia juridică despre notele mici de la licenţa pentru facultate, acesta a motivat că nu îi fac cinste notele din facultate. ”Trebuie să vă spun că muncesc de la 18 ani”, a spus Licu, precizând că tatăl său a decedat când era mic şi că a făcut facultatea trebuind să îşi întreţină familia”.

Cristi Danileţ, propus de partidul lui Cioloș spuncă a făcut o prezentare a activităţii sale profesionale: şcoli absolvite, posturi ocupate la instanţe, la Minsterul Justiţiei şi la CSM.

”Am arătat activitatea mea ştiinţifică, constând în publicaţii in revistele de specialitate, proiecte internaţionale, sesiuni de comunicare ştiinţifică. Am arătat câteva aspecte pe care le-aş vedea îmbunătăţite în modul de funcţionare a CCR: pronunţarea hotărârilor odată cu motivarea, sistematizarea jurisprudenţei, explicarea acesteia pe inţelesul oamenilor, motivarea obligatorie a opiniilor minoritare.

Nu am niciun fel de toleranţă pentru agresiunile sexuale”, a mai precizat Cristi Danileţ. El a menţionat că nu a negociat nimic politic pentru a fi nominalizat. ”Acum un an am discutat în ICDE posibilitatea susţinerii unor candidaturi la CCR din partea societăţii civile, iar USR a preluat propunerea. Singura discuţie cu mine a fost dacă accept propunerea şi am fost de acord. Sper că am convins că îndeplinesc condiţiile”, a arătat Danileţ.

Propunerea AUR, în numele lui Sabău-Pop e nevoie de o serie de modificări legislative, inclusiv de revizuirea Legii fundamentale pentru ca activitatea Curţii să fie primenită. ”Ar fi nevoie de o serie de modificări, inclusiv de revizuirea Constituţiei, care să ducă la primenirea activităţii Curţii Constituţionale şi la celelalte autorităţi ale statului”, a spus Ioan Sabău-Pop.