UPS-urile modulare oferă noi oportunități de afaceri pentru furnizorii de soluții IT

Transformarea digitală, edge computing, IoT. Toate înseamnă două lucruri – mai multe date prelucrate și mai multă putere de calcul. Ceea ce presupune un consum mai mare de energie, dar și riscuri crescute legate de întreruperile nedorite ale alimentării de la rețea.

O nouă generație de surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) modulare oferă furnizorilor de soluții IT oportunități de a-și extinde afacerea. Noile UPS-uri modulare sunt mai ușoare, mai mici și mai compacte, oferind mai multă putere și ocupând aproximativ jumătate din spațiul unităților mai vechi. Sunt concepute special pentru a răspunde unora dintre marile provocări cu care se confruntă clienții – mai multă capacitate de protecție pentru a susține aplicațiile cu consum mare de date pe care le implementează pentru transformarea digitală.

Cel mai frecvent, aceste aplicații se află în site-uri edge, unde spațiul este limitat, ceea ce face ca noile UPS-uri mai compacte și mai dense din punctul de vedere al puterii să fie soluția cea mai potrivită.

Noua generație de UPS-uri modulare poate furniza până la 20 kW în aproximativ jumătate din spațiul unităților mai vechi de 16 kVA. În plus, datorită modului în care sunt proiectate, unitățile modulare oferă mai multă scalabilitate și redundanță. În loc să fie nevoite să cumpere o unitate nouă de fiecare dată când au nevoie să adauge capacitate, organizațiile pot folosi sloturi de expansiune pentru a adăuga mai multă putere și baterii de rezervă.

Unitățile modulare pot fi extinse până la 20kW, dar clienții pot adăuga putere treptat pe măsură ce își scalează mediile IT și edge. Furnizorii de soluții le pot folosi pentru a înlocui dispozitivele mai vechi, mai puțin eficiente și care necesită mai mult spațiu sau pentru a adăuga capacitate în funcție de nevoi.

De asemenea, furnizorii de soluții IT pot crea fluxuri de venituri recurente prin includerea serviciilor de monitorizare și management de la distanță în jurul vânzării UPS. Acest lucru este deosebit de atractiv pentru clienții cu implementări edge, deoarece site-urile de edge computing sunt de obicei lipsite de personal, astfel încât clienții fără suport IT suficient au nevoie de furnizori de soluții care să le ruleze și să le întrețină.

Unitățile sunt ușor de configurat, întreținut și gestionat. Cântărind mult mai puțin decât unitățile tradiționale, necesită doar două persoane pentru instalare. În plus, întreținerea este minimă, deoarece bateriile cu litiu-ion durează mult mai mult decât bateriile cu plumb-acid utilizate în unitățile tradiționale. Deci, este posibil ca bateria să nu trebuiască niciodată schimbată pe întregul parcurs al ciclului de viață al unității.

În oferta APC, gama Smart-UPS Modular Ultra permite furnizorilor de soluții să ofere o protecție fiabilă a energiei, susținută de un partener de încredere cu zeci de ani de experiență.

Articol redactat de Traian Petric, National Sales Director for Romania and Republic of Moldova, APC by Schneider Electric